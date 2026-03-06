我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好萊塢當紅男神「甜茶」提摩西夏勒梅赴東京宣傳《橫衝直闖》，抽空去吃拉麵。（圖／摘自 IG@tchalamet)

▲提摩西夏勒梅也沒忘記要嘗試一下抹茶冰淇淋的滋味。（圖／摘自 IG@tchalamet)

▲提摩西夏勒梅在日本宣傳新片《橫衝直闖》，空檔安排了許多活動，在東京玩得很盡興。（圖／摘自 IG@tchalamet)

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊迎戰日本隊，除了台灣觀眾非常關心，場上也有日本當地與從美國而來的大牌紅星觀戰。（圖／記者葉政勳攝）

台灣觀眾最關注的2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊與日本隊之戰，同樣吸引重量級藝人，甚至有些人還親自到場觀戰，包括渡邊謙、二宮和也、「甜茶」提摩西夏勒梅與饒舌樂紅星Bad Bunny等，在電視轉播中出現他們的身影，讓觀眾又驚又喜。其中甜茶還是在赴日本出席《橫衝直闖》宣傳的空檔去看球，只能說在工作之餘，該有的娛樂享受也沒有錯過。近來提摩西夏勒梅由於《橫衝直闖》接連讓他拿下評論家選擇獎、金球獎的最佳男主角，奧斯卡上勝出的氣勢大振，他在賭盤上的賠率一度最受看好，近來聲勢開始有點鬆動，原本理當在美國繼續造勢、護盤，他卻前來亞洲出席日本首映會，接著還要到中國去為《橫衝直闖》宣傳。他在東京的空檔還去看WBC的台灣對日本比賽，被轉播鏡頭捕捉到身影，成為影迷意外的驚喜。提摩西在《橫衝直闖》扮演具有野心的乒乓球選手，剛好日本多年前也曾推出一部叫《乒乓》的電影，當年的男主角窪塚洋介成為《橫衝直闖》東京首映會上的嘉賓，與提摩西相見歡，片中提摩西的角色也曾到日本參加比賽，選擇到日本宣傳不只是因為當地是個大市場而已，他充分利用在東京的時間，不僅看了棒球賽，還去血拚、玩遊戲機、吃拉麵與抹茶冰淇淋，各方面都很滿足。在提摩西自己發布的東京行圖文，他寫道：「怎麼有辦法去日本卻絲毫不被打動？」照片裡只見他不管是見到守在星光大道旁邊的粉絲，或是去嘗試拉麵、抹茶冰淇淋的美味，還是上電視節目露出搞笑的表情，似乎都很盡興，玩得非常開心。知名度高的藝人通常想要隨心所欲的行動並不很容易，提摩西卻沒有包袱，想到就去做，沒有遲疑和遺憾。原本台灣與日本的比賽，各方都注意名將大谷翔平等人的表現，偶然鏡頭帶到球員之外的重量級來賓，大家才發現原來觀眾席上的大咖還不少，提摩西的身影被鏡頭捕捉，也為這場比賽增添了趣味的話題。