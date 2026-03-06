不是頭暈！據中央氣象署地震測報中心顯示，今（6）日晚間23時15分台中市西屯區發生芮氏規模4.5地震，震央在台中市政府西北西方 4.4 公里處，深度27公里，屬於極淺層地震。本次地震被列為第 020 號顯著有感地震報告。
🟡氣象署地震分析
台中南屯深夜4.5地震！氣象署：震央非常罕見 附近「2斷層」危險
不少住在中部的民眾也紛紛回應，「台中西屯超大」、「西屯.....好大」、「南投晃了一下」、「上下震」。
各地震度級
彰化縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 1級
宜蘭縣地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
