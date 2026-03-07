2026年世界棒球經典賽（WBC）受到全台關注，不少藝人前進東京巨蛋要替中華隊加油，但阿翔（陳秉立）發文提到陳傑憲等負傷球員，語帶輕佻寫道：「出門太急忘了帶手套，現在買來的及嗎？內野手long仔還有李灝宇傷退，外野手傑憲也受傷，請問教練『我要買外野還是內野手套？』」球迷看得火大，直接回答：「你買保險套比較重要。」更有人重提他和謝忻的不倫戀舊帳，他現已刪文。 

▲阿翔發文遭到網友砲轟，他現在已經刪文。（圖／摘自together_love0214 Threads）
阿翔發文搞笑誤踩地雷　提到陳傑憲等受傷激怒球迷

台灣不少藝人到東京觀賞WBC的賽事，除了阿翔外，胡瓜、阿翔、郭忠祐、賴慧如等都到場，卻是阿翔的發文惹怒網友，原因就在想幽默搞笑的方向太容易引起議論，球員們期待為國表現，卻因受傷只能旁觀，心情已經夠糟，此時不是馬上可以開玩笑的恰當時機，網友怒轟：「你先買保險套吧！」也有人乾脆罵道：「不好笑！」甚至拿他最不願重提的謝忻事件還擊。

被阿翔在文中點名到的球員有旅美內野手李灝宇以及美籍球員Jonathon Long，還有台灣隊長、擔任外野手的陳傑憲，內容一出隨即在網路引發討論。網友一面大罵他自以為幽默卻不好笑、反諷他不如買保險套比較重要，更有人直接問道：「怎麼不問謝忻？」再拿當年他們被拍到路邊接吻、婚外情曝光來修理他。

▲隔著螢幕都能感受到痛！隊長陳傑憲遭 150.6 公里強襲球擊中左手後，當下痛到單膝跪地、無法起身。經診斷為食指遠端骨裂，痛苦蜷縮的身影讓全台球迷看得相當揪心。（圖／記者葉政勳攝）
阿翔挨轟謝忻衰被捲入　爭議文字已被刪除

當時他和謝忻被拍到爆發不倫戀情，他曾公開道歉，並暫停部分演藝工作一段時間，之後才逐步回到演藝圈。有網友則覺得謝忻也倒楣，事發後阿翔跟沒事人一樣，老婆一句原諒生活、工作照常，謝忻卻被傳得很難聽，各種活動、工作停擺，過了很久才漸漸再出現，喊話大家不要再為了阿翔把謝忻牽扯進來了，

這次阿翔貼文的爭議，網路上也有正反兩派的聲音，有人認為他只是態度輕鬆、開點小玩笑，也有人覺得他應該更加謹慎，要懂得看時機。相關話題雖仍發酵，他已經把文刪掉，至於他經紀人對《NOWNEWS今日新聞》記者的詢問，至今沒有回應。

▲阿翔前往東京看WBC賽事，卻因發文內容不當，引來網友砲轟。（圖／民視提供）
