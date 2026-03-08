我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱薩琳赫本（下）以《驚才絕艷》首度登上奧斯卡影后寶座，那時她才20多歲，第2次得到奧斯卡最佳女主角卻已是30多年以後。（圖／摘自IMDb）

▲亨利方達（左）與凱薩琳赫本（右）因為《金池塘》雙雙在當年的奧斯卡獲得主角大獎，兩人那時都已超過70歲。（圖／摘自IMDb）

▲丹尼爾戴路易斯（如圖）以《我的左腳》坐在輪椅上的腦性麻痺患者角色，首度抱回奧斯卡影帝的榮銜，還打敗天王巨星湯姆克魯斯。（圖／摘自IMDb）

▲丹尼爾戴路易斯演活了《黑金企業》的心機反派，拿下第2座奧斯卡影帝獎。（圖／摘自IMDb）

第98屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月16日（週一）上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，Disney+全台獨家轉播。截至目前為止，丹尼爾戴路易斯曾獲3座最佳男主角，凱薩琳赫本曾經奪下4座最佳女主角，是史上最強的帝后，堪稱贏家中的贏家，前者首度獲獎就打敗湯姆克魯斯，後者最後一次獲獎則擊退梅莉史翠普，但除了很會拿獎之外，他們的私生活祕聞也很噴火、精彩。奧斯卡金像獎頒發將近百屆，每個時代欣賞的表演風格也大不相同，要能數度拿獎，除了本身實力不能太弱，命運之神的庇佑也很重要。史上最強影后凱薩琳赫本，首次以《驚才絕艷》獲獎是27歲，她飾演在劇場界爭取發展的年輕女演員，戲外她也是正在被好萊塢電影界力捧的新秀女星，影后榮銜使她的演藝行情N級跳。然而她就是不太迎合演藝界的公關遊戲，被貼上「難搞」的標籤，逐漸連賣座魅力都減退，一度被點名是「票房毒藥」，直到與男星史賓塞區賽組成銀幕搭檔，才又重新受到歡迎。史賓塞屈賽與凱薩琳赫本是著名的銀壇情侶，戲裡戲外都是一對，他卻早有妻子也一直沒離婚，娛樂界都視為公開的祕密。當史賓塞在拍完描述白人女子與黑人男子論及婚嫁的《誰來晚餐》17天後就去世，凱薩琳變成演藝界寄予同情的對象，隔年的奧斯卡典禮，她闊別30多年第2度成了影后，連她自己都相信業界人士透過這座獎，一面也表達對史賓塞的懷念。片中他們兩人的女兒，把男友帶回家，竟是位黑人男性，那時還是美國主流社會感到震撼的話題。沒想到這第2座小金人意外打開了她多年來在奧斯卡上不易獲得肯定的僵局，隔年馬上連莊以古裝宮廷劇《冬之獅》拿下第3座影后，當年剛在影壇走紅的芭芭拉史翠珊也因《妙女郎》強勢角逐奧斯卡，有趣的是兩人票數竟然不相上下，並列當年奧斯卡影后，而凱薩琳每一次獲獎都沒出席頒獎，讓芭芭拉開心獨自享受風光。凱薩琳最後一次拿下奧斯卡影后，是《金池塘》中和亨利方達扮演一對老夫妻，該片是珍芳達為了讓爸爸亨利實現拿下奧斯卡影帝的願望，才自製自演，結果是讓亨利和凱薩琳雙雙成為當年的影帝與影后。凱薩琳之後奧斯卡最喜愛的女星梅莉史翠普，剛好當年也以《法國中尉的女人》入圍，交手之後是前輩贏了厲害的後輩，梅莉雖然破了單一演員入圍奧斯卡最多次的紀錄，獲獎紀錄還是敗給凱薩琳。有別於凱薩琳赫本是美國土生土長的演技女王，最強影帝丹尼爾戴路易斯則是來自英國的過江龍，他首度在奧斯卡強片裡引起外界注意，是在《窗外有藍天》扮演女主角迂腐、守舊、無趣的未婚夫，角色並不討喜，他卻在同片一堆高手中跳了出來，4年之後就以《我的左腳》中的腦性麻痺畫家角色首度入圍奧斯卡影帝，還對上好萊塢萬人迷《七月四日誕生》湯姆克魯斯，從他手中攔截走小金人。丹尼爾戴路易斯首次獲奧斯卡影帝，就因為打敗超人氣的阿湯，迅速在好萊塢成為演技派男星代表，他也精挑細選自己演出的電影，幾乎每一出手，都會得到獎項的注意，更使他成為同業崇拜的超級高手，每有戲路突破，都一定會被看見，得獎運之佳，無與倫比。他在《我的左腳》後又以《黑金企業》裡的心機反派，與《林肯》裡的美國總統，再拿到兩座奧斯卡影帝，成為破紀錄的唯一一位3屆影帝，連深受美國演藝圈愛戴的傑克尼柯遜，都只拿了兩座影帝＋一座最佳男配角，略遜他一籌。丹尼爾最著名的是用方法演技入戲，習慣在片場大家叫他戲裡的名字，盡量不抽離角色，更曾幾度喊著演戲太苦要引退，幾年之後又會復出，影迷也見怪不怪。雖然文青形象深植人心，丹尼爾在感情世界裡也曾頗為風流，一度與法國最會得獎的女演員之一伊莎貝艾珍妮交往，後來傳了封分手傳真告知她此後一拍兩散，那時她已經懷孕，還是把兩人的兒子生了下來，直接當單親媽媽。他也曾洽談與茱莉亞羅勃茲合演《莎翁情史》，結果兩人沒演成那部片卻談了場短暫的戀愛。倒是他與美國劇作大師亞瑟米勒的女兒蕾貝卡結婚，快30年了還在一起，證明她才是他的真命天女。