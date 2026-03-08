我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃薇渟（左起）、成語蕎、琳妲一起前往東京為中華隊加油。（圖／摘自 IG@imjennycheng)

▲房思瑜跑完東京馬拉松後，繼續留下來為參加WBC的中華隊加油。（圖／摘自 房思瑜 Serena Threads)

2026世界棒球經典賽（WBC）吸引不少藝人前往東京為中華隊加油，成語蕎、黃薇渟、琳妲（林羿禎）也從昨天的台灣、捷克之戰開始現場觀戰，並且與同樣在日本的鮪魚（徐瑋吟）、陳伊、巫苡萱、倪暄、台北101董事長賈永婕等拍攝大合照，眾女神集結畫面賞心悅目，東京巨蛋的觀眾席與場上的各國棒球好手一樣星光閃耀。WBC是近日全民最關心的焦點，不只一般球迷搶票、前進日本為中華健兒加油，藝人也有不少自行到東京觀戰並應援，仔細注意就會發現觀眾席間同樣星光熠熠。成語蕎早在出席經紀公司開工儀式時就透露會到東京觀戰，而她趕上台灣與捷克的比賽，和黃薇渟、琳妲等一起見識中華隊大贏14分的開心時刻，接著還要為對戰韓國隊的中華隊加油。成語蕎在社群網站上發文寫道：「今天看得熱血沸騰！太棒了，明天繼續為中華隊加油。」粉絲讚她造型可愛，很適合加入官方選出的應援團CT Amaze陣容。琳妲則稱：「看到台灣贏球真的會起雞皮疙瘩，東京巨蛋都是台灣的聲音，Team Taiwan 我們做到了。」期盼中華隊挾大勝捷克的氣勢，今天對戰韓國也能贏得漂亮。而一直有運動女神形象的房思瑜，則是在參加了東京馬拉松之後，繼續留在當地，觀賞中華隊的4場比賽，最難搶到票的中華隊與日本隊的比賽，她也親自到場，形容「大谷翔平、山本由伸，像神ㄧ般的存在」認為比賽很精彩，中華隊能這樣對戰真的很榮幸，也在東京巨蛋外拉起「無畏無懼」的布條，鼓勵中華隊在球場上勇敢奮戰。