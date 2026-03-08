2026世界棒球經典賽（WBC）吸引不少藝人前往東京為中華隊加油，成語蕎、黃薇渟、琳妲（林羿禎）也從昨天的台灣、捷克之戰開始現場觀戰，並且與同樣在日本的鮪魚（徐瑋吟）、陳伊、巫苡萱、倪暄、台北101董事長賈永婕等拍攝大合照，眾女神集結畫面賞心悅目，東京巨蛋的觀眾席與場上的各國棒球好手一樣星光閃耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃薇渟（左起）、成語蕎、琳妲一起前往東京為中華隊加油。（圖／摘自 IG@imjennycheng)
▲黃薇渟（左起）、成語蕎、琳妲一起前往東京為中華隊加油。（圖／摘自 IG@imjennycheng)
WBC女神集結　觀眾席充滿亮點

WBC是近日全民最關心的焦點，不只一般球迷搶票、前進日本為中華健兒加油，藝人也有不少自行到東京觀戰並應援，仔細注意就會發現觀眾席間同樣星光熠熠。成語蕎早在出席經紀公司開工儀式時就透露會到東京觀戰，而她趕上台灣與捷克的比賽，和黃薇渟、琳妲等一起見識中華隊大贏14分的開心時刻，接著還要為對戰韓國隊的中華隊加油。

成語蕎在社群網站上發文寫道：「今天看得熱血沸騰！太棒了，明天繼續為中華隊加油。」粉絲讚她造型可愛，很適合加入官方選出的應援團CT Amaze陣容。琳妲則稱：「看到台灣贏球真的會起雞皮疙瘩，東京巨蛋都是台灣的聲音，Team Taiwan 我們做到了。」期盼中華隊挾大勝捷克的氣勢，今天對戰韓國也能贏得漂亮。

房思瑜跑完東京馬拉松　留日看WBC為中華隊加油

而一直有運動女神形象的房思瑜，則是在參加了東京馬拉松之後，繼續留在當地，觀賞中華隊的4場比賽，最難搶到票的中華隊與日本隊的比賽，她也親自到場，形容「大谷翔平、山本由伸，像神ㄧ般的存在」認為比賽很精彩，中華隊能這樣對戰真的很榮幸，也在東京巨蛋外拉起「無畏無懼」的布條，鼓勵中華隊在球場上勇敢奮戰。

▲房思瑜跑完東京馬拉松後，繼續留下來為參加WBC的中華隊加油。（圖／摘自 房思瑜 Serena Threads)
▲房思瑜跑完東京馬拉松後，繼續留下來為參加WBC的中華隊加油。（圖／摘自 房思瑜 Serena Threads)
資料來源：成語蕎IG

看更多相關新聞：

蔡阿嘎穿韓國隊服進場！張育成秒轟陽春砲　蔡其昌讚：台灣英雄

台韓大戰千人包圍信義區！張育成戰神開轟　全場嗨炸：高歌揮旗

直擊／台韓場外先開戰！CT Amaze應援尬韓國啦啦隊　李政厚最圈粉

李多慧WBC台韓大戰要幫誰加油？機智喊「我坐中間」　吐真實心情

 

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

WBC台韓戰開打！李多慧抓包粉絲看比賽是為韓國啦啦隊　瞬間臉歪

直擊／李多慧抵日本應援經典賽！心繫徐若熙　台日戰幫中華隊加油

李多慧無緣經典賽！IG貼出台灣國旗　合體林襄辣照電暈10萬人

林襄下班就想立刻回家！認為球場多待一刻都是被佔便宜：要付我錢