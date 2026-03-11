我是廣告 請繼續往下閱讀

▲過去常被批評打球軟弱的艾頓（Deandre Ayton），今日也展現罕見的鬥志，在內線與戈貝爾（Rudy Gobert）肉搏，繳出14分12籃板的雙十數據，守護住湖人禁區。（圖／美聯社／達志影像）

根據統計，本賽季當「唐西奇 + 里夫斯」在場，詹姆斯缺席時，湖人的戰績高達10勝2敗，勝率是驚人的83.3%，每百回合淨勝對手超過10分。更扎心的數據是，湖人本季面對勝率超過六成強隊的5場勝利，詹姆斯全部缺席。目前詹姆斯不在場時，湖人勝率達65%，若放在西區足以排名第三，這些冷酷的數字似乎都在指向上坐在場邊觀戰老詹。