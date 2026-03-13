我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC世界棒球經典賽複賽即將開打，衛冕軍日本隊將於8強戰交手南美豪強委內瑞拉。昨日委內瑞拉打擊教練卡布瑞拉（Miguel Cabrera）稱要祭出「4保送戰術」面對大谷翔平，稍早大谷本人被問到此事看法時，則機智回應道，「我家裡有放著卡布瑞拉選手的簽名球棒，我一直習慣性碰它，希望藉此獲得力量。」此言一出立刻讓球迷大讚，「高情商」、「論受訪得體程度，大谷真的是教科書等級。」委內瑞拉昨戰抵達邁阿密練球，打擊教練卡布瑞拉被記者問到該如何對決世界巨星大谷翔平時，笑說到時要祭出「4保送戰術」，全力降低他的破壞力，此言也引發關注，稍早大谷本人也被問及此事。根據日媒「產經體育」報導，大谷近日已經隨隊來到美國訓練，還在Live BP中上場投球，被問到委內瑞拉恐祭出的保送戰術時，大谷認真地說，「我在東京的家裡，放著一支卡布瑞拉選手的簽名球棒，我一直習慣性碰它，希望藉此獲得力量。如果屆時打不到，或許就是沒有效果，我會抱著這種心情努力。」卡布瑞拉自2003年被升上大聯盟，自2008年轉戰老虎後，就一路效力長達16年，直到2023年才退休，在大谷2018年來到美國後，同屬美聯的兩人，過去也有諸多同場競逐機會。