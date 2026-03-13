我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾峻岳（右）在台韓戰登板為中華隊守住勝利，他也是本屆中華隊直球均速最快的投手。（圖／記者葉政勳攝）

2026年WBC世界棒球經典賽預賽告一段落，中華隊雖然遺憾未能挺進複賽，但投手群在球速方面已經比肩世界豪強。根據官方公布進階數據統計，中華隊本屆所有投手投出245球四縫線直球中，均速高達93.5英里（約150.5公里），在20支經典賽參賽國中高居第7，C組中僅有日本排名比台灣高（第5），勝過晉級的韓國隊與首戰0：3敗下陣來的澳洲隊。中華隊本屆經典賽徵召多位旅外強投加入，如旅日組徐若熙、古林睿煬、孫易磊與張峻瑋等人，都擁有超過150公里的直球均速，此外林維恩等旅美小將球威同樣出眾，搭配中職火球男林凱威、曾峻岳等人，合力繳出直球均速93.5英里的高標。除了球速快，中華隊對直球依賴度也相當重，根據統計，中華隊預賽4場比賽一共投出553球中，就有多達245球為四縫線速球，使用率為44.5%，高居世界第一。直球均速榜單中，前3名都被南美隊伍包辦，第一是委內瑞拉，均速達到95.6英里（約153.8公里），接著依序是多明尼加與墨西哥，奪冠熱門美國與日本分居4、5，第6名則是波多黎各，中華隊排在第7，已經與傳統的世界棒球強權隊伍比肩，勝過過去也出產許多火球男的韓國。