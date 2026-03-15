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▲梁舒涵自嘲是「愛情絕緣體」，想要深耕歌唱事業。（圖／寬寬整合提供）

▲梁舒涵（右二）曾在《食尚玩家2天1夜Go》參與納豆（左二）求婚依依（左一）的計畫，和曾子余（右一）也有合作默契，不過節目新型態沒有她的參與。（圖／TVBS提供）

曾以《女兵日記》獲得金鐘獎戲劇節目新進演員獎的梁舒涵，近年在《食尚玩家》先後與納豆、曾子余、張再興搭檔主持不同單元，表現有目共睹。然而因應節目改版，她也確定交出主持棒，暫時進入失業模式。而她的感情亦已空窗5年，昨（14）日出席2026高雄櫻花季活動，與16歲的台瑞混血師弟Dylan合唱主題曲〈愛的超櫻樹〉，被問有無可能姐弟戀，她考慮Dylan的年紀：「他未成年！我會有罪。」梁舒涵曾與納豆、曾子余搭檔《食尚玩家》的「2天1夜go」單元，去年則改與張再興合作「天菜就醬吃」。被問到是否被納豆「討厭」？她連忙否認，讚美納豆不僅人好且頭腦聰明，隨後發揮幽默本性，打趣說：「可能是被曾子余討厭了吧！」其實她和曾子余早在《食尚玩家》前已在《女力報到》系列演夫妻，早建立好合作默契，從一起演戲到後來跑遍各地介紹美食，觀眾都覺得搭配起來頗為合適，不過現在節目的新型態，沒有她參與。近年來梁舒涵多棲發展，主持、音樂與戲劇作品都有推出，甚至還寫了書，現在又到事業轉變的新局面，她想深耕歌唱，需要顧好喉嚨，暫時不考慮長期拍戲。感情空窗5年，梁舒涵大嘆真的沒人追，每次去爬山看到旁人是成雙成對，她只有山上的蟲子跟蛇接近。師弟Dylan馬上誇她漂亮又才華洋溢，被拱有無可能姐弟戀，她驚呼：「他未成年！我會有罪。」Dylan也表示偏好年紀相仿的對象。在櫻花季的舞台上，梁舒涵與Dylan合唱〈愛的超櫻樹〉散發浪漫氛圍，沒想到一個空窗好幾年，另一個也還沒談過戀愛。台灣與瑞典混血的Dylan外表搶眼，國中時曾吸引學妹跟著他一起去福利社，或是下課時跑到教室外偷看他，但也僅止於此，目前一直單身。梁舒涵自嘲是「愛情絕緣體」，太久沒有人追，看來現在也只能再努力拚事業了。