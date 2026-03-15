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▲劉玉婷因為演出瓊瑤連續劇《一簾幽夢》，在台灣走紅。（圖／摘自 Chilli Yu YT）

▲劉玉婷（右）曾與王祖賢（左）在《倩女幽魂3道道道》有同性曖昧的對手戲。（圖／摘自HKMDB）

▲劉玉婷（左）返港為好友楊玉梅（右）慶生，雖然樣子便福態，還是不失貴婦氣息。（圖／摘自IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

曾在瓊瑤經典劇集《一簾幽夢》扮演女畫家秦雨秋而走紅、一度成為民視當家花旦之一的香港女星劉玉婷，2005年嫁入豪門後便毅然決定淡出演藝圈，至今已消失21年。她近日罕見回港為好友楊玉梅慶生，58歲的樣貌隨之曝光，只見她身形明顯變福態，卻散發貴婦氣息，有傳她近年為了兒子的教育，舉家搬到廣州定居，她也轉行投身房地產事業，生活仍過得很充實。劉玉婷曾和葉子楣、陳雅倫等人獲封嘉禾電影的「5朵金花」，曾在《倩女幽魂3道道道》和王祖賢有曖昧的同性對手戲，那時她雖然知名度不及王祖賢，卻因清新脫俗的氣質以及精緻的五官，被粉絲讚「美過王祖賢」，後來就被瓊瑤相中，來台演出《一簾幽夢》而走紅，在台灣受到力捧好幾年。消失21年的她，身形「漲了一個碼」仍不失貴氣，轉戰房地產行業也很自在，沒想過復出幕前。她與楊玉梅過去是在亞洲電視的同事，彼此交情好、到現在都保持聯繫，也才會為了替楊玉梅慶生回到香港，讓大家看到她現在的模樣。不少網民對她驚喜現身留言表示興奮，而淡出演藝圈後的劉玉婷不只從事房地產事業，也很享受當豪門媳婦，每天忙著照顧小孩，生活很充實，才會沒有回到演藝界的打算。不過劉玉婷近年也在小紅書、抖音上開了帳號，希望與粉絲們增加互動機會。她表示近年愛上種花：「好多朋友問我，平時我的生活有什麼喜好。跟你們說，種花就是我的樂趣。」她坦言種花過程中不用去想要買多名貴的品種，也不需要期待先知道花什麼時候開、會開到多大、有多少朵，就是用平常心去欣賞花朵的成長，和美麗綻放的姿態，就算枯萎，也是人生的一個過程，果然還是很有瓊瑤女主角的感覺。