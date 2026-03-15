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▲Tiffany（右）在上個月宣布與卞耀漢（左）登記結婚。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial）

少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）去年認愛演員卞耀漢（又譯：卞約漢）後，上個月完成結婚登記，正式成為夫妻。而在宣布結婚後，Tiffany近日登上YouTube節目《金風的Nespresso Social Club》，首度曝光與卞耀漢的戀愛故事，還說在結束《逆貧大叔》的拍攝後，一度擔心再也見不到對方，沒想到卞耀漢主動聯絡，這才讓兩人的感情走入現實、修成正果，Tiffany也害羞甜喊：「我很幸福」。Tiffany近日登上《金風的Nespresso Social Club》，在談到演技活動時，不免說到與卞耀漢的定情作《逆貧大叔》，主持人一開始還不知道該不該問，但Tiffany大方表示總是會聊到，便開始講述兩人的愛情故事，「在結束拍攝後，一直想著可以繼續跟這麼好的人見面就好了，甚至還擔心會再也見不到」，好在卞耀漢主動聯絡，Tiffany也大讚：「他很帥氣的聯絡我了，他是位很有領導能力的人」，並害羞的說：「就這樣我們宣布了幸福的消息」，一字一句都充滿著濃濃的甜蜜與幸福。Tiffany也透露跟卞耀漢有很多話聊，就連電影、時尚等方面的取向也非常相似，「還有因為我們互相尊重、支持，所以才會到這一步」，並甜喊「我很幸福」。Tiffany這段甜出汁的訪談，也讓粉絲們感到非常開心，「Tiffany變漂亮了，愛情的力量真厲害」、「看起來好幸福，真的非常恭喜」。卞耀漢與Tiffany因合作《逆貧大叔》假戲真做，去年底認愛，Tiffany當時親筆寫下近300字手寫信告白：「他是一個讓我能用正面、充滿希望的視角看待這個世界，也能帶給我安定感的人」。兩人雖然是以結婚為前提交往，卻否認會在2026年秋天舉辦婚禮，強調「現在還沒有訂下具體的行程」，沒想到今年2月27日已低調完成登記，正式成為法律上的夫妻。Tiffany身為少女時代首位人妻成員，也讓大批粉絲都非常驚喜，還有人直接合成Tiffany與卞耀漢穿著少女時代的粉紅代表色系禮服，成員秀英、潤娥、Sunny、孝淵、徐玄、太妍、俞利也以粉色系為主當伴娘入鏡，畫面曝光立刻引發轟動，甚至還有許多人以為是真的照片，但在韓媒查證後，證實該照片為AI生成影像，Tiffany、卞耀漢與少女時代成員們並未拍過這組照片，不過這也足以見得粉絲有多想看到少女時代成員的婚禮。