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▲《凶器》艾美麥蒂根獲得奧斯卡最佳女配角獎，在台上擺出逗趣動作，真情流露。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾美麥蒂根在《凶器》中演活施法害人的妖婆，成為奧斯卡最佳女配角得主。（圖／華納兄弟提供）

75歲資深女星艾美麥蒂根以恐怖片《凶器》中的邪惡老婆婆一角，奪得第98屆奧斯卡金像獎最佳女配角，她上一回得到提名已經是40年前的《Twice in a Lifetime》，一上台就哈哈大笑，直呼：「真的太棒了。大家都問我跟40年前那次有什麼不一樣，這次我得到這個小金人了！」歡喜之情，溢於言表。艾美麥蒂根並沒有傳統好萊塢美女的外表，在影壇屬於性格演員，因此一直沒有大紅大紫，但深厚的功力無庸置疑，這一次在《凶器》裡扮演施法駭人的妖婆，先是令人毛骨悚然，結局又作法自斃有種意外的喜感，片子上映後各方迴響熱烈，不但讓她相隔40年再一次入圍奧斯卡女配角，還將她送上小金人得主的寶座。她笑稱在洗澡的時候一面刮腿毛一面想得獎感言，還幽默強調：「我有穿褲子，別擔心。」表示被提醒不要講一大串感謝名單、沒有觀眾知道他們是誰，可是她認為沒有這些對她意義重大的人，根本不可能站在台上。她感謝《凶器》編導札克克瑞格，寫出了她夢想中的角色，也感謝製片人與華納兄弟的高層，沒有他們就沒這部片，她也沒機會享受榮耀。當然，艾美也沒忘記向其他4位一同入圍的對手：《情感的價值》艾兒芬妮、《罪人》烏米馬薩庫、《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯與《一戰再戰》堤亞娜泰勒致意，也感謝女兒、女婿與家裡一堆狗狗，最後則向台下陪著她來的老公艾德哈里斯表達內心的感動，艾德在好萊塢是備受敬重的演技派，過去40多年來，他的名氣一直大過艾美，卻是艾美先拿到了奧斯卡獎。