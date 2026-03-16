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▲李奧納多狄卡皮歐（中）手上拿著註明《一戰再戰》獲奧斯卡最佳影片的信封，露出笑容。（圖／美聯社／達志影像）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅連續第2年角逐奧斯卡影帝落空，她主演的《橫衝直闖》也完全沒得任何獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧斯卡典禮主持人康納歐布萊恩表現賣力，還在搞笑橋段中上演登基為王的場面。（圖／美聯社／達志影像）

▲芭芭拉史翠珊（如圖）闊別近9年再度公開演唱，在奧斯卡典禮上向曾合作過的勞勃瑞福致敬，讓影迷看了感動。（圖／美聯社／達志影像）

2026奧斯卡頒獎典禮圓滿落幕，入圍13項的《一戰再戰》得到最佳影片、導演等6項獎，成為最大贏家，而入圍16項、打破奧斯卡史上紀錄的《罪人》則獲得最佳男主角、原著劇本等4項獎，也有斬獲。只有「甜茶」提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》，入圍9項全部摃龜，是最慘的輸家。由李奧納多狄卡皮歐領銜的《一戰再戰》，從奧斯卡季起跑開始就一路領先，雖是由過往作品常曲高和寡的藝術派名導保羅湯瑪斯安德森掌舵，卻有商業化的元素包裝，而且以黑色諷喻的風格呈現國際政情發展，對於在川普時代氣氛動盪的觀眾來說，格外有感覺。加上片中演技派明星如雲，每個人的表現都精彩，為片子增色不少。同樣有出色群戲的《橫衝直闖》，卻沒有類似的好運，淪為最慘輸家。《橫衝直闖》算是在上映後異軍突起，無論票房或評價都有出乎預期的好成績，提摩西夏勒梅的當紅氣勢更讓片子受到各方關注，奧斯卡上入圍最佳影片、導演等9項也比早先各方預料的更亮眼。不料後來變成被攻擊的目標，先是導演賈許沙夫戴捲入爭議，被控在過去拍片時，曾讓未成年少女被入過獄的演員脫褲、露下體的行為驚嚇而沒喊卡，影響到片子的支持度，之後甜茶自己也爆出失言風波。原先提摩西爭取最佳男主角的聲勢一馬當先，連前輩李奧納多狄卡皮歐都敗在他手下不只一次，小金人之爭的呼聲提前潰散，然而提摩西樹大招風，在3月初被翻出2月下旬與馬修麥康納的對談中稱芭蕾與歌劇已經沒人在乎，惹怒藝文圈，被各方炎上，氣勢也被《罪人》麥可·B·喬丹吸走，澈底大翻盤。《橫衝直闖》原先最被看好就是影帝獎，影帝都落空，其他獎項也一無所獲，忍痛吞下鴨蛋。除了《罪人》麥可·B·喬丹靠最後關頭、不到一個月的時間逆轉勝登上奧斯卡影帝寶座，為典禮帶來些許的興奮感，其他大獎幾乎都和這兩個多月來的外界預測沒有差別：影后由《哈姆奈特》潔西伯克利勝出，《一戰再戰》影片與編導獲獎，原先有點懸疑感的最佳男女配角，在美國演員工會獎頒給《一戰再戰》西恩潘、《凶器》艾美麥蒂根後，也變得態勢清晰，整體而言，今年得獎名單並未有驚喜。典禮主持人康納歐布萊恩除了拿時事哏大開甜茶等人的玩笑，也在好幾段的影片內容中登場，時而化身為《凶器》的恐怖妖婆，時而變成經典《北非諜影》中的男主角，表現相當賣力。不過還是在「緬懷已逝影人」的環節，看到當紅時「后不見后」的梅格萊恩與黛咪摩爾為了懷念已逝的導演羅伯萊納同台、早就從巡迴演出退休的芭芭拉史翠珊再開金口致敬勞勃瑞福，最能讓讓熱愛電影的觀眾感動。