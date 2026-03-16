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▲〈Golden〉在奧斯卡典禮上表演氣氛極佳，也一如預期得到最佳原創歌曲獎，卻因為卡掉得獎者致詞犯眾怒。（圖／美聯社／達志影像）

▲《Kpop 獵魔女團》奪得本屆奧斯卡最佳動畫片，超夯的插曲〈Golden〉也拿下最佳原創歌曲，大出風頭。（圖／摘自IMDb）

▲《Kpop 獵魔女團》監製蜜雪兒王（右）等兩位導演都致詞完才開口，也是馬上就被音樂要趕下台，但她還是堅持把感言講完。（圖／美聯社／達志影像）

2026奧斯卡頒獎典禮上，Netflix《Kpop 獵魔女團》勇奪最佳動畫片、最佳原創歌曲兩座獎，獲獎夯歌〈Golden〉的演出讓台下艾瑪史東、李奧納多狄卡皮歐等奧斯卡帝后都拿起手燈應援。不過該曲作者們上台領獎，EJAE 才剛致詞完，下一個Yu Han Lee說不到一句就被音樂打斷，一旁的EJAE和馬克索恩布里克作勢想幫他爭取繼續講完的機會，音樂仍沒有停，網友不禁火大開譙：「太不尊重了吧？」根據奧斯卡官方規則，致詞時間就是45秒，避免有人太過長篇大論，可是實際上不至於這麼嚴苛，今年的帝后得主麥可·B·喬丹與潔西伯克利致詞都超過兩分鐘。當EJAE激動講完〈Golden〉獲獎感言，才花了50幾秒，接著的Yu Han Lee才說了：「我想謝......」馬上響起大聲的音樂打斷，另一位獲獎作者馬克索恩布里克立刻跳起來，表情像是要讓音樂停下來，音樂仍然持續，還響起進入廣告環節之前的預告旁白，極為尷尬。這個段落被在美國轉播奧斯卡典禮的ABC電視網單獨剪輯出來放在YouTube上，網友留言果然罵聲一片，砲轟典禮方面太不尊重人，應該讓得獎者好好把致詞講完。還有人寫道：「10分鐘給過時的『伴娘我最大』環節，沒有辦法讓這傢伙把致詞說完？」也有人為製作單位辯護，覺得規定就是給人遵守的，典禮人員並沒錯。然而其他獲獎者都講超過兩分鐘，他們講一分鐘就要被趕下來，明顯不公平。頒獎典禮常常出現獲獎者致詞太久，導致流程超時，因而製作單位會為致詞時間設好限制，然而〈Golden〉沒講得比別人還長就先被趕下來，確實也很難說得過去。YT頻道下方一堆網友留言：「讓他講完！」也有人諷刺道：「種族歧視又要來了。」有的人稍微理性一些，分析製作單位可能針對獎項的重要性，對於致詞的長度有不同的拿捏，卻沒料到《Kpop 獵魔女團》太受歡迎，許多觀眾只想看他們。其實不止〈Golden〉致詞時出現這樣的尷尬場面，在《Kpop 獵魔女團》勇奪最佳動畫片時，監製蜜雪兒王在兩位導演致完詞後要開口，也是講沒兩句就被音樂打斷，幸好她堅持要說完，最後音樂有停下來讓她發表完致詞。可是在該片粉絲眼裡，典禮兩次打斷他們的致詞，看起來針對性極強，讓他們更是火冒三丈，對奧斯卡這樣的處理更加高分貝撻伐。