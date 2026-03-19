張凌赫近來因《逐玉》人氣水漲船高，他在劇中飾演武安侯「謝征」，前期因重傷被「樊長玉」田曦薇救起，如今戲更新到第26集，他披上戰甲重回戰場，帥度再升級，據傳他為了這部戲，不惜自砍身價少拿4000萬元也要演，但換來的是翻漲的人氣，稍早他更新微博，才12分鐘就湧入近3萬條留言，相當驚人。

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張凌赫漲粉速度驚人　微博更新秒湧萬條留言

張凌赫主演的《逐玉》正在熱播中，精湛的演技和一張帥臉圈粉無數，尤其他將角色前期的病嬌感詮釋得相當到位，隨著劇情遞進，角色對女主角的強制愛再讓他漲粉一波，今（19）日中午他更新微博，PO出2張雜誌照，才12分鐘就湧入3萬則留言，都是「特別帥」、「老公好帥啊」、「支持哥哥」、「帥飛我了」等誇讚詞語。

事實上，《逐玉》是張凌赫第一部大男主古裝作品，他上一檔戲《愛你》的片酬是1200萬元人民幣（約台幣5200萬元），此次自降價格，以350萬元人民幣（約1500萬元台幣）價格接演，幾乎少了近4000萬元，不過換來的人氣，和未來的發展無價。

▲張凌赫出道以來還沒有大男主的古裝劇，因此自降近4000萬元也要演《逐玉》。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）
▲張凌赫出道以來還沒有大男主的古裝劇，因此自降近4000萬元也要演《逐玉》。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）
資料來源：張凌赫微博

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