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▲許光漢簡單穿搭，在海邊釋放男神魅力。（圖／UNIQLO提供）

▲許光漢最新的夏日穿搭帥照出爐，再度成為網友話題焦點。（圖／UNIQLO提供）

▲許光漢的穿搭服飾又將引起全民模仿熱潮。（圖／UNIQLO提供）

國際男神許光漢擔任UNIQLO登台15週年品牌大使，最新夏日穿搭帥照出爐！只見他不管穿著簡單的T恤、牛仔褲或是POLO衫，穿搭並不很複雜，卻都釋放清新的魅力，網友大讚他帥氣升級，更不敢相信他的年紀，有人甚至寫道：「你說這哥已經35了？」為他依然不減的青春少年感讚嘆不已。許光漢這次的形象照，主打經典與創新並存，透過UNIQLO與JW ANDERSON聯名系列，推出「雙色T恤」與「DRY網眼POLO衫」，許光漢則以俐落比例詮釋「上身合身、下身寬鬆」的穿搭關鍵，搭配休閒鞋與編織皮帶，隨性之中仍不失精緻細節。而他的男神魅力讓簡單的穿搭也釋放無窮魅力，網友大讚他不僅35歲仍有少年感，45歲也依舊會長個這樣子。今夏最大亮點，包括寬版Jorts牛仔短褲，延續寬褲熱潮進化而來的膝下褲設計，不僅修飾身形比例，更打破正式與休閒界線，許光漢換上輕量丹寧材質的Jorts，搭配羅紋坦克背心與棉麻襯衫式外套，在海邊場景中漫步，展現自然率性的夏日男友感，畫面感十足。而另一套造型，許光漢以白色網眼POLO衫內搭藍色AIRism棉質POLO衫，大膽運用色彩疊穿打造清爽層次，更具時尚張力。之前許光漢為UNIQLO演繹的秋冬穿搭就已經引起話題，掀起模仿的熱潮，這一次的夏日造型，網友打趣稱又要再帶動全民仿效的潮流，只是也有人認為「時尚的完成度在臉」，許光漢穿得帥，不一定大家都能一樣，不管如何，「許光漢同款」必將再度成為粉絲熱搜的關鍵字。