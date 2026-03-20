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▲《吉米A咖秀》是美國晚間相當多人收看的代表性節目，泰勒絲（左）等大牌時常會來宣傳。（圖／摘自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YT）

▲韓國天團「防彈少年團」（BTS）強勢回歸撼動全球，全新巡演戲院直播，全台威秀影城也已有不少場次客滿。（圖／美聯社／達志影像）

風靡全球的韓國天團「防彈少年團」（BTS）強勢回歸，不但要推出新專輯，還安排了全球34座城市的82場演出，週末的光化門廣場演唱會後，25、26日要連兩天登上美國夜間時段王牌節目《吉米A咖秀》宣傳，將是他們近6年來首度回到該節目。之後在4月11與18日於韓國、日本各舉行一場演出，北市威秀、秀泰、美麗華等影城都有開場次，部分威秀據點的直播場已客滿，為他們的魅力做了證明。BTS在全球各地粉絲無數，很多人願意砸錢跟隨偶像，這一次回歸的經濟效益被看好有望達數十億美元，他們除了自己國內的人氣高，在世界各國都有死忠的歌迷，因此回歸巡演將走遍5大洲，當然不會放掉美國。以往在他們進軍北美時，《吉米A咖秀》就給他們不少亮相機會，他們與主持人吉米法倫也有不錯情誼，這一次回歸自然仍要把寶貴的亮相機會留給吉米，連續兩天的訪談加新歌MV，內容豐富有看頭。從韓國走紅到征服世界，BTS能在歐美受到喜愛算是一大關鍵， 《吉米A咖秀》的拉抬幫助不小。他們最後一次全員登場是在2021年的7月， 下週回歸是近6年的第一次，但這中間成員們陸續有單獨來上這個節目，並不算完全消失。《吉米A咖秀》在紐約的NBC總部攝影棚錄製，表示BTS將會有美國東岸的行程，會有哪些別的活動，粉絲也在拭目以待。由於BTS紅透半邊天，演唱會門票常常秒殺，還不一定能搶得到，這一次4月11日與18日的兩場演出，全球各地都會有影城直播，就算沒辦法親眼見到他們本人的丰采，能透過戲院大銀幕欣賞他們的表演也很不錯，因而威秀影城包括信義、南港LaLaport、京站等據點的直播場都差不多搶光，只剩某些點的場次還有零星座位。儘管韓團的演唱會直播，或是演唱會VR，近來在台灣越來越風行，還是有電影粉絲對於戲院「不務正業」的情況覺得感傷，認為戲院已經不再是純粹放映電影的地方，也有人支持戲院多方經營，不一定要鎖死在院線影片上。而BTS演唱會直播好幾場都客滿，就證明觀眾對此有需求，也不怕花錢取得，又一次證明BTS的過人魅力。