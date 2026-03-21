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▲金豬食堂台北分店的牆上，陳列有GD、蘇志燮、李準基、崔始源等韓星的簽名，這間餐廳也是韓星粉絲心目中的追星重地。（圖／記者蘇詠智攝）

▲TWICE一連在臺北大巨蛋連唱3天，成為近日娛樂新聞的焦點。（圖／摘自 IG@twicetagram）

韓國超人氣女團TWICE從昨（20）日起，連續3天在台北大巨蛋舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，成為娛樂新聞焦點，團員們的私下行程更引發ONCE（官方粉絲名）高度戒備。韓流天王G-DRAGON（GD）曾兩度造訪的「金豬食堂」台北分店，宣布明（22）日全時段包場、不開放現場候位，ONCE認定是TWICE包場，瘋傳子瑜接棒GD要來光顧，已經決定展開蹲點行動。台北的金豬食堂原先就是人氣頗高的名店，不但場外常看得到排隊人龍，「代排服務」也很受到有興趣卻沒時間、耐心的食客們支持，如果有重量級的韓團或藝人來台演出，店外更是擠滿蹲點的粉絲，因為GD、BLACKPINK等都曾來光顧，讓此處成了追星勝地。這一次的公告日期，剛好就是TWICE台北大巨蛋最後一場演出當天，粉絲才會認定是她們包場，決心要守在門外等候子瑜與其他成員們出現。金豬食堂與頂級韓星的淵源極深，GD在台北小巨蛋舉辦《Übermensch》演唱會後，便選在此處舉辦慶功宴，當時曾吸引上千名粉絲擠爆。同年11月GD 登上台北大巨蛋開唱，第2度到此用餐，店內至今都還有陳列他的親筆簽名板，其他包括蘇志燮、李準基、Super Junior的始源、利特、神童等也都留下簽名，展示在店內的牆上。隨著包場消息傳開，各大社群平台如Dcard、Threads已出現大量討論，粉絲紛紛留言：「這日期、這規模，不用講都知道是誰了吧！」、「看來是TWICE沒錯了。」由於金豬食堂已公告當天不接受候位，不少專業追星族已在研擬蹲點行動，準備在店外街道卡位，只為在偶像上下車的瞬間捕捉野生真人丰采。面對外界揣測，金豬食堂維持低調，僅有包場公告。然而考慮到TWICE加上隨行工作人員的龐大陣容，全天候包場確實符合維安需求。22日（週日）當晚，在南京東路上的這間燒肉店，勢必將成為全台北粉絲密度最高的追星重地。