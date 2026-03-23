我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寶琳夏勒梅（如圖）被認為對於弟弟提摩西的女友凱莉態度冷淡，心裡並不太接受。（圖／美聯社／達志影像）

在好萊塢紅透半邊天的「甜茶」提摩西夏勒梅，雖然今年以《橫衝直闖》爭取奧斯卡影帝失利，年底大片《沙丘：第三部》仍被看好票房大賣，演藝行情應可維持不墜。不過他和凱莉珍娜的感情卻似乎有隱憂，關鍵正是他的姊姊寶琳，尤其在今年奧斯卡典禮上，寶琳與凱莉的短暫互動畫面流出，網友斷定寶琳對凱莉有些不屑，姑嫂大戰恐正在上演，提摩西更被抓到對姊姊說道：「別為難她。」提摩西夏勒梅過去的形象是「文青男神」，凱莉珍娜卻是爭議不斷的卡戴珊家族小妹，就算凱莉與金卡戴珊只是同母異父，卻也是家族真人秀的要角之一，觀眾不會將她們切割開來，因而有些人對於提摩西的眼光感到失望。奧斯卡頒獎上的花絮，讓外界開始捕風捉影，認為寶琳對凱莉有意見，不太願意跟凱莉接近，卻又不想讓弟弟為難，看得吃瓜群眾越來越興奮。歐美媒體報導，凱莉見到寶琳先跟她打招呼，也立刻做出想擁抱致意的姿勢，寶琳倒是猶豫了一下才迎上去，雖然當下有點愣住的時間並不長，已被解讀為心裡不願意接受凱莉、不想理凱莉，接著提摩西和寶琳合照，好像對她說了些什麼，有唇語專家解讀出來，講的是：「我希望妳不要為難她。」寶琳答道：「OK。」然後才和凱莉擁抱，像是為了提摩西才願意勉強配合。倘若寶琳真的對凱莉很有意見，提摩西再怎麼哀求，她遲早有一天會澈底與凱莉劃清界線，到那時候提摩西就很難再跟凱莉維持下去。姊姊對於弟弟的這段戀情，影響力非同小可。有趣的是，凱莉的同父異母哥哥布洛迪，還蠻挺甜茶與自己的小妹交往，表現出跟寶琳完全不同的態度。但也有人反駁稱寶琳與凱莉過去就曾經公開有互動，看起來並不像有交惡，認為八卦刊物又在唯恐天下不亂。