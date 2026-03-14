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▲李奧納多狄卡皮歐爭取小金人的道路也曾等待多年，他19就首度入圍最佳男配角，到拿下影帝獎已經是41歲。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯27歲就差點有機會成為奧斯卡影帝，卻還是沒能勝出，接下來又再等了35年，去年11月才獲得奧斯卡榮譽獎，擁有自己的一座小金人。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧黛麗赫本24歲就以《羅馬假期》成為奧斯卡影后（圖／摘自IMDb）

▲黛咪摩爾（如圖）去年以《懼裂》力拚奧斯卡影后的榮銜，結果61歲的她，不敵《艾諾拉》25歲的麥琪麥迪遜。（圖／美聯社／達志影像）

全球影壇年度盛事：第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於台灣時間16日（週一）上午7點在好萊塢杜比劇院舉行，Disney+獨家直播。提到最受到關注的影帝影后大獎，「年齡現象」很難忽略：過去97位影帝只有3位在29、30歲的年紀，不到30歲的奧斯卡影后卻超過10位以上，顯然想搶影帝獎，大叔比小鮮肉更吃香，女星想爭影后卻是年輕的有利多。今年剛好30歲的「甜茶」提摩西夏勒梅，誤觸到紅線，獲獎機率可能大受影響。奧斯卡帝后「勝出潛規則」，連關心頒獎的粉絲都注意到，不知是否在電影從業人員心目中，男性有了歲數才越陳越香？30歲以下能成為奧斯卡影帝的只有《戰地琴人》安卓亞布洛迪，其他96屆獲獎者絕大多數都比30歲大很多。《橫衝直闖》提摩西夏勒梅剛好30歲，在今年5位入圍者中年紀最小，反而很不利，不像去年《艾諾拉》麥琪麥迪遜25歲封后，在最年輕奧斯卡影后榜甚至只能排到第9名。因而男女演員在拚奧斯卡大獎時碰到不一樣的局面：男星可以放慢腳步，在40歲前把演技磨練好，40歲以後再來爭取獎項；女星卻得趁年輕貌美當紅時，趕快拿出一些讓人印象深刻的表現，不然上了年紀想得獎，很容易被當屆的漂亮美眉給打敗。李奧納多狄卡皮歐23歲就因為《鐵達尼號》紅透半邊天，他早在19歲就以《戀戀情深》首度入圍奧斯卡最佳男配角，到了《神鬼獵人》登上影帝寶座已是41歲。《教父》經典巨星艾爾帕西諾，32歲才首度以該片入圍奧斯卡最佳男配角，等到《女人香》終於讓他成為奧斯卡影帝，只差一個月不到就要滿53歲了。勞勃狄尼洛以《蠻牛》成為奧斯卡影帝是37歲，羅素克洛《神鬼戰士》得獎是36歲，丹佐華盛頓《震撼教育》得獎則是47歲。湯姆漢克斯以《費城》拿下首座奧斯卡影帝榮銜也是37歲，這些資深巨星沒有一位是在才30歲就成為最佳男主角得主。超人氣巨星湯姆克魯斯曾在27歲時以《七月四日誕生》強勢角逐奧斯卡影帝，最後在各方看好聲中意外敗給《我的左腳》丹尼爾戴路易斯，丹尼爾當年32歲，雖然也算是史上最年輕的奧斯卡影帝之一，卻還是比阿湯年長5歲，阿湯也沒能挾超紅氣勢刷新最年輕奧斯卡影帝紀錄，無怪乎甜茶早先聲勢大好，就仍有人覺得贏面不穩，他最近因批評「歌劇、芭蕾舞沒人關心」備受抨擊，獲獎希望更為渺茫。女星的情形剛好反過來，奧黛麗赫本《羅馬假期》奧斯卡封后時才24歲，費雯麗《亂世佳人》得獎時也不過26歲，都正年輕貌美。珍妮佛勞倫斯《派特的幸福劇本》登上奧斯卡影后寶座更才只22歲，艾瑪史東《樂來越愛你》得到第一座奧斯卡影后時是28歲，當年她最大對手—《她的危險遊戲》法國巨星伊莎貝雨蓓則是63歲。去年25歲的麥琪麥迪遜對上《懼裂》61歲黛咪摩爾，照樣是年輕女孩獲勝。過去有推論因為有資格票選奧斯卡得主的美國影藝學院會員組成，長期以「老白男」佔大多數，他們看輕年輕小子，又對漂亮美眉的魅力格外難以抵擋，造成這種特異的現象。如果把男女配角一起拉進來，最佳男配角得主平均首次獲獎年紀是49.36歲，比影帝獎老化更嚴重，而女配角則比影后得主平均要年長一些。不過美國影藝學院近年努力拉進更多不同組成的新會員，也是希望能改革這種現象。