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▲林志玲到台大醫院看診3小時，經紀人表示就是例行的健康檢查。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲林志玲（中）客串新戲《玉蘭花開君再來》，被讚扮相依然有仙氣，美麗搶眼。（圖／摘自 微博 FB）

51歲的林志玲就算已為人妻母、演出頻率不像過去那麼高，一舉一動卻仍是各方矚目的焦點。她近日返台出席慈善特賣會，結束後竟被拍到轉往台大醫院景福特別門診，還待了3小時才離開，健康狀況受到關切。而她之前被拍到在楊紫新戲《玉蘭花開君再來》，穿上旗袍仍仙氣十足，雖是客串、光芒不見得輸給女主角，這也是她時隔8年再拍戲。林志玲返台出席活動，總會引來媒體的關注。據《壹蘋新聞網》報導，她本月17日在慈善特賣的活動結束後，當天下午2點到了台大醫院，前往掛號費1500元起跳的景福特別門診就醫，推測和景福特別門診採預約制、隱私性較高有關，大概在一個半小時之後，林志玲結束療程，在助理和醫護人員陪同下離開特約診間，而她進行了包括心電圖、抽血等檢查。接著她轉往台大醫院兒童醫院，到乳房醫學中心再做檢查，再去婦產部超音波室，大概檢查了約30分鐘，所有的項目加起來花了她3個小時。外界關心她身體健康狀況如何，經紀人表示是例行的健檢，再次感謝外界對她的關心。林志玲自從與「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，大多數時間長住日本，幕前表演較少，反而在幕後推動的計畫變得更多，不過她近期還是抽空為楊紫跨刀，再次穿上戲服，依然被讚美如仙女。她和楊紫過去曾在綜藝節目《花樣姐姐》同台，培養出良好的交情與默契，林志玲為了楊紫客串跨刀，在《玉蘭花開君再來》穿著典雅旗袍，造型有傳統美，突顯她的女人味十足，據傳她在《玉蘭花開君再來》扮演上海名媛，被讚不管是造型還是氣質都很貼合角色，觀眾也對她的表現更為期待。