JYP旗下人氣女團TWICE上週（3月20日至22日）在台北大巨蛋完成《THIS IS FOR》世界巡演台灣場，連3天吸引滿場粉絲朝聖；此前主辦同步聯手台北市府打造城市應援「ONCE CITY MAP」，從華山快閃店開跑、松山文創園區周邊店登場，到捷運主題車廂、國父紀念館語音閘門，以及分布北市9大地點的神曲打卡裝置，把整座城市變成追星地圖，沒想到子瑜媽媽黃燕玲今（24）日公開驚喜，她們竟然在開唱前默默現身大稻埕五號碼頭的《TT》打卡處，子瑜甚至尖叫「WOW」應援在拍短影音的歌迷，私下超鬧一面曝光。
子瑜、黃燕玲踩點TWICE城市應援 見粉絲跳TT尖叫力挺
TWICE演唱會才剛落幕，最可愛的後續公開！子瑜媽媽黃燕玲在社群公開一段「巡視打卡點」影片，母女現身大稻埕五號碼頭的《TT》裝置，剛好撞見粉絲在現場拍舞蹈挑戰，子瑜站在一旁看得超投入，還突然對著粉絲大喊「WOW」幫忙應援，下一秒更故意走近粉絲、刻意路過，亂入直接變成彩蛋現場，連媽媽都笑說：「大家都好努力在跳舞 太可愛了！」
這次「ONCE CITY MAP」的9首神曲舞蹈挑戰打卡點，從西門町彩虹步道、大稻埕碼頭、大安森林公園，到松山車站、市府廣場、花博公園、貓空纜車、南港車站南興公園與新北投車站一路串連，搭配《WHAT IS LOVE?》、《TT》、《FANCY》、《I CAN'T STOP ME》等TWICE經典曲目藝術裝置，讓粉絲邊踩點邊跳舞，整週活動從3月16日一路延續到22日，幾乎每天都能看到各地有人在拍短影音，城市各地直接變成大型應援現場。
其實這趟台北行，TWICE除了演唱會本體之外，成員私下狀態也讓粉絲超級關注，從機場到後台，再到結束後各自動向，像是Sana留在台北跑行程，現身101活動時，一開口就聊到子瑜推薦的鳳梨酥，還特別點名珍珠奶茶口味，直接把台灣美食再帶動一波流量；其他成員雖然已經返韓，但這幾天在台北累積的片段，從舞台互動到場邊花絮，仍在社群上持續被剪成各種短影音瘋傳。
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TWICE演唱會才剛落幕，最可愛的後續公開！子瑜媽媽黃燕玲在社群公開一段「巡視打卡點」影片，母女現身大稻埕五號碼頭的《TT》裝置，剛好撞見粉絲在現場拍舞蹈挑戰，子瑜站在一旁看得超投入，還突然對著粉絲大喊「WOW」幫忙應援，下一秒更故意走近粉絲、刻意路過，亂入直接變成彩蛋現場，連媽媽都笑說：「大家都好努力在跳舞 太可愛了！」
這次「ONCE CITY MAP」的9首神曲舞蹈挑戰打卡點，從西門町彩虹步道、大稻埕碼頭、大安森林公園，到松山車站、市府廣場、花博公園、貓空纜車、南港車站南興公園與新北投車站一路串連，搭配《WHAT IS LOVE?》、《TT》、《FANCY》、《I CAN'T STOP ME》等TWICE經典曲目藝術裝置，讓粉絲邊踩點邊跳舞，整週活動從3月16日一路延續到22日，幾乎每天都能看到各地有人在拍短影音，城市各地直接變成大型應援現場。
其實這趟台北行，TWICE除了演唱會本體之外，成員私下狀態也讓粉絲超級關注，從機場到後台，再到結束後各自動向，像是Sana留在台北跑行程，現身101活動時，一開口就聊到子瑜推薦的鳳梨酥，還特別點名珍珠奶茶口味，直接把台灣美食再帶動一波流量；其他成員雖然已經返韓，但這幾天在台北累積的片段，從舞台互動到場邊花絮，仍在社群上持續被剪成各種短影音瘋傳。