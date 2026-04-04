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▲哈利梅林童星時期最讓人印象深刻的演出，就是在《哈利波特》系列電影扮演愛欺負人的胖表哥達力。（圖／摘自IMDb）

▲哈利梅林（左）和亞歷山大史柯斯嘉（右）在《後座力》有大膽的對手戲。（圖／海鵬提供）

▲哈利梅林在《後座力》的演出讓觀眾印象深刻，也獲得獎項肯定。（圖／海鵬提供）

隨著《哈利波特》影集版的預告曝光、相關討論也變得熱烈，觀眾們亦好奇當初電影版的小童星們，現在發展如何？其中扮演「哈利波特壞表哥」達力的哈利梅林，急甩30公斤從圓臉男孩變成型男，更有不少觀眾直呼：「帥到認不出來！」近來他在新片《後座力》與瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉挑戰大尺度BL情節，去年坎城影展首映贏得觀眾8分鐘熱烈鼓掌，本月底將在台灣以完整版本上映。哈利梅林其實出身自演藝家庭，外公是英國知名演員派屈克特勞頓，跳上大銀幕以後，因為在《哈利波特》系列電影飾演達力表哥，讓他在觀眾腦海留下「胖胖惡霸」的形象，可是演出後面幾集時，他剛好抽高、長大，身形越來越標準，似乎預告未來將轉走型男路線。果然在從體重破百公斤到現在約70公斤出頭，甩掉30公斤後，他的演出尺度也被打開，在《後座力》和亞歷山大史柯斯嘉的對手戲，大膽到讓觀眾驚訝，引爆熱烈話題。他表示第一次讀《後座力》的劇本就瞬間著迷，沒怎麼考慮即答應演出。之後他不僅全心投入，更勤練合唱、學習摔角，甚至不惜剃光頭髮，演活了劇中人性格膽怯、卻為愛固執的模樣，細膩的表演層次，精準傳達出角色的感覺，連和他演出親密戲的亞歷山大史柯斯嘉都對他讚賞不已，說道：「我們是一起走過來的。」在片中哈利梅林飾演溫暖熱誠、隨遇而安的壁花男孩，因為愛上俊帥的重機騎士（亞歷山大史柯斯嘉 飾）而無法自拔。但對他來說，最困難的反而不是大尺度的感情戲，而是要坐在重機後座、被亞歷山大載著飆車的場面，直嚷著：「真的滿恐怖的。」他甚至怕到不敢坐上去，只好出動重機騎士們教導他坐在後座保持安全的撇步，告訴他：「把自己當成一袋馬鈴薯就行了。」才讓他掌握住竅門。因為《後座力》中的精彩表演，哈利梅林連續榮獲瑞典斯德哥爾摩、希臘鐵薩隆尼基、西班牙瓦拉多利德國際影展等3座影帝大獎，並獲英國獨立精神獎最佳男主角提名。「哈利波特壞表哥」澈底轉型、讓觀眾見識到他精湛實力的《後座力》，將於4月30日在台上映。