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🟡台北市

信民協會：戴立安封關民調！沈伯洋48.6％領先、6選區全拿 僅1區看好蔣萬安

TVBS民調中心：台北封關民調只差2％！蔣萬安50歲以上佔優勢 沈伯洋僅領先2區

中國時報：最新封關民調！蔣萬安44.1%領先沈伯洋37.1% 這群人差距竟逾30%

ETtoday民調：選情拉鋸？台北市長民調蔣萬安領先沈伯洋！看好度差距擴至11.2%

▲台北市長蔣萬安（左）、民進黨候選人沈伯洋（右）民調緊咬。（圖／NOWNEWS資料照）

🟡新北市

鋒燦傳媒：新北民調出爐！李四川落後8.4% 滿意侯友宜施政者逾3成挺蘇巧慧

TVBS民調中心：新北變天？封關民調出爐！蘇巧慧首度超車李四川 差距僅0.6%

中國時報：蘇巧慧本命區恐失守？新北封關民調李四川領先 在這區大勝

▲民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、國民黨新北市長候選人李四川（右）民調互有領先。（圖／雙方競辦提供）

高雄市

ETtoday民調：高雄封關民調變盤？柯志恩46.1%險勝賴瑞隆 這群人支持度差2.5倍

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）在封關民調上，險勝民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）。（圖／柯志恩競辦提供）

距離2026九合一選舉投票倒數11天，明（18）日就不得再公布民調，全台各民調中心近日釋出封關民調，其中台北市、新北市、高雄市等縣市選情備受外界關注。藍綠陣營支持度緊咬，出現五五波態勢，但部分民調數據差距大，《NOWNEWS 今日新聞》特別整理各份民調內容，供讀者比對判斷。信民協會11月16日公布戴立安規劃的調查，沈伯洋支持度48.6%、蔣萬安33.8%，相差14.8個百分點。相較10月，兩人支持度變化皆在誤差範圍內。看好度為沈40.8%、蔣36.1%，沈首度超前；認為沈適合擔任市長者55.1%，蔣為42.7%。報告特別提醒，投票前半個月的民意只能反映當下意向，不宜視為最終結果。此調查於11月11日至13日訪問1072名市話、手機受訪者。TVBS民調中心11月16日發布報告，在「有投票意願」的台北市民中，蔣萬安支持度46%、沈伯洋44%，相差2個百分點，另有10%尚未決定。報告指出，兩人差距從5月下旬28個百分點、10月上旬8個、10月底辯論後4個，縮小至2個百分點。20至39歲以沈較高，50至59歲以蔣較高；中立選民尚有22%未決定。TVBS認為選情進入最後拉鋸階段。此調查於11月14日至15日以市話、手機完成1331份樣本。《中國時報》11月16日公布民調，蔣萬安支持度44.1%、沈伯洋37.1%，相差7個百分點，另有15.4%未表態。看好度為蔣46.3%、沈30.9%，蔣市府施政滿意度56.1%。交叉分析顯示，20至29歲以沈的57.3%領先蔣的25.4%，但30歲以上各年齡層以蔣較高。調查指出，藍綠基本盤高度凝聚，卻有42.4%中立選民尚未表態，成為重要未知數。此調查於11月13日至15日完成1071份市話樣本ETtoday民調雲11月16日公布調查，蔣萬安支持度48.1%、沈伯洋42.0%，差距6.1個百分點，另有7.5%尚未決定。看好度方面，蔣51.8%、沈40.6%，差距達11.2個百分點；蔣的施政滿意度53.9%。投票意願方面，87.3%表示一定會投、8.3%可能會投，合計95.6%。整體而言，蔣在支持度、看好度皆較高，仍有未表態選民。此調查於11月13日至15日採手機簡訊與EDM邀請封閉式網路問卷，取得1505份有效樣本。《鋒燦傳媒》民調顯示，蘇巧慧支持度44.0%、李四川35.6%，差距8.4個百分點；若只看一定會投票的選民，蘇以47.7%領先李的36.7%，差距擴大至11個百分點。區域分析顯示，蘇在新北11個市議員選區中的10區領先，包括中和、新店等傳統藍營優勢區，李僅在永和領先。不過，47.6%中立選民仍未決定或無意見。調查認為，蘇的支持度優勢已擴大，但中間選民仍有變動空間。此調查於11月4日至10日完成2033份市話及網路混合樣本。TVBS民調中心11月17日公布封關民調，在有投票意願的新北市民中，蘇巧慧支持度43.0%、李四川42.4%，差距僅0.6個百分點，另有13.6%尚未決定。相較10月初李四川領先6.7個百分點，本次首度由蘇巧慧微幅超前。交叉分析顯示，三重新莊從李領先10.8個百分點，轉為蘇領先10.3個百分點。另有86.9%市民表示一定或可能投票。TVBS指出選情進入最後拉鋸階段，並以AI模型推估，蘇巧慧得票率50.5%、李四川48.1%。此調查於11月15日至16日完成1327份市話及手機樣本，誤差為正負2.7個百分點。《中國時報》封關民調顯示，李四川支持度37.0%、蘇巧慧33.4%，相差3.6個百分點，另有14.6%尚未決定。看好度方面，李28.9%、蘇27.3%，高達43.4%無法判斷。交叉分析顯示，李四川在板橋領先15.1個百分點，蘇巧慧則在三重新莊領先14.6個百分點；即使在蘇的本命區土城樹林，李仍以36.0%微幅領先蘇的34.2%。報告呈現雙方選情膠著，未表態者與支持者的投票動員仍是重要變數。此調查於11月11日至13日進行，完成1083份市話樣本。ETtoday民調雲11月17日公布封關民調，在表示一定或可能投票的受訪者中，柯志恩支持度46.1%、賴瑞隆44.6%，差距1.5個百分點，落在抽樣誤差範圍內，另有7.7%尚未決定。交叉分析顯示，無政黨傾向選民有52.6%支持柯志恩、21.3%支持賴瑞隆。投票意願方面，81.9%一定會投票、9.9%可能投票，合計91.8%。陳其邁施政滿意度則為72.1%。調查呈現雙方支持度接近，中間選民及未表態者值得關注。此調查於11月10日至13日完成1296份封閉式網路問卷，標示誤差為正負2.72個百分點。