基礎AI夠用嗎／不學程式設計就會輸？教育部：資源一定夠

▲教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，學習新興科技，讓學生有興趣比較實際，如果學校資源有了，就一定夠用。（圖／記者許家禎攝）

▲台灣程式教育協進會指出，以前電腦是教使用工具，如打字、文書處理，但現在資訊科技課程則是教孩子「創造工具」，期間得學會邏輯思考。（圖／記者許家禎攝）

▲台灣程式教育協進會引進來自英國的microbit晶片，結合小朋友最有感的實作學習程式語言，再透過與各式各樣感測器，做出可以感應溫度、震動的小小智慧家庭系統（圖右）與互動式機器人（圖左）。（圖／記者許家禎攝）

▲台灣程式教育協進會開辦的兒童程式設計課程，會訓練孩子的邏輯思考與簡單的程式設計語言，許多父母反饋說，孩子在學習後更理性、更會溝通了，孩子的成長讓家長很有感。圖為協進會教材實作-自動感應酒精消毒器。（圖／記者許家禎攝）

迎接AI時代，坊間兒童程式設計課程琳瑯滿目，作為家長總想問「到底該不該送孩子去補AI」？教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，他是一名父親，自己的小孩也上過民間的程式設計課程，但了解其中發現「學習新興科技，讓學生有興趣比較實際」。他掛保證，如果學校資源有了，只學學校的「一定夠用」，尤其有些學校也有機器人實作，這些都免費的。「比較怕的是民間老師沒有教導該有的『運算思維』邏輯思考。」郭伯臣強調，如果家長還是想接受民間補習班的教法，他比較擔心的是目前業者品質落差太大、無法控管，有的老師只教寫程式，然後學生最後只會「複製」讓機器人動，郭伯臣疾呼「千萬不要這樣」！因為孩子根本沒有獨立思考，不會試著一步步找尋路徑、一步步解決問題，學到應有的邏輯思考「運算思維」能力。郭伯臣進一步再說，還有另一個問題，就是有的民間補習班會花很多時間組裝機器人，「這個千萬不要參加！」，他強調學程式設計，是要去學「如何解決問題」去達成目標，像是要會邏輯思考，從無到有，如何讓機器人動，如何調整機器人達到想要的效果，一步步都是指令都必須經過思考，絕不是花大把心力在組裝機器人上。郭伯臣提醒，「如果機器人實作中有組裝過程，一定要花最少時間去做」，重點還是放在如何培養「運算思維」上，而這部分至少學校老師受過訓練，也有專家認證過的教材教案可以參考，至於民間控管不易，家長如果選擇坊間補習班就得多多注意。他也強調，除了學校老師受過訓練，教育部還有許多資源可讓師生們額外補充新興科技、資訊科技或AI相關知識，如「和AI做朋友」、「因材網」與「酷課雲」等數位平台，大多免費可不受地域限制學習。尤其108課綱「科技領域課程」第二版8月將上路，屆時將大幅增加生活化與實作，官方資源相當豐富。台灣程式教育協進會不諱言，其實從2年前開始，兒童程式設計熱潮就逐漸夯起來，以協進會為例，今年開班量較去年同期多了2到3成，完全沒有受到疫情影響，反而逆勢成長。另外，今年夏令營報名人數是去年的2倍，可以強烈感受到市場急迫的需求，但協進會也認為，「會不會寫程式不是重點，初期先體驗、不排斥才是關鍵」。協進會活動推廣組組長王呈哲指出，其實現階段家長對AI、程式設計也是一知半解，但要每個國小生學會寫程式其實仍有難度，建議相關的兒童程式設計課程以「啟發」為出發點，可以先認識科普、引發興趣，未來要做選擇也不遲。王呈哲指出，以前電腦是教使用工具，如打字、文書處理、PPT等，但現在資訊科技課程則是教孩子「創造工具」，這是因為工具出來得太快太新，應該要教學生工具使用的背景，再導入資訊程式的養成能力，換句話說「不僅要教怎麼釣魚，還要教他創造適合自己的魚桿！」至於坊間兒童程式設計課程琳瑯滿目，價格、師資、設備良莠不齊，協進會建議，要看的不單單是教材，而是補習班有沒有「引導與傳承」的能力，因為不論是什麼工具，孩子吸收能力都很快，重要是讓孩子有興趣、有系統，循序漸進逐漸產生能力，再來是一定要有系統體制上的規劃，否則好不容易引發孩子興趣，卻因為補習班資源能力不足，沒有更深更廣的內容持續精進，如此一來就很可惜了。王呈哲表示，以協進會程式設計課程為例，他們會鍛鍊孩子的運算思維，例如必須條件列出、量化目標、小組合作，還得試著把想法統整與說明。而經過課程後，許多父母反饋說「孩子更理性、更會溝通了」。例如以往機器人玩具壞掉可能就擺在一邊，但現在會開始抽絲剝繭找問題，可能是沒電還是螺絲鬆了，又或者是程式寫不好，說出「因為…所以我…」很有邏輯的話語，孩子的成長讓家長們很有感。只是，孩子成長固然值得高興，其中也有迷思！立委高虹安就說，學程式設計是好的，可以訓練邏輯思考，但不是每個人都要變成AI高手大師，家長們應該要體認，學AI科普其實是要讓這個工具，最終可以幫助人們的生活，如金融專業透過物聯網5G變成金融科技，進而改變了整個金融產業；醫療與AI的結合可以做到智慧醫療照護。或許親職教育也是整個AI教育的一環，家長跟著孩子一起成長，而不是有迷思「揠苗助長」！

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