吃外食口乾舌燥？內行曝正解「這一物」吃太多：不是味精
現代人工作忙碌，經常需要吃外食，但外食高油高鹽調味重，讓許多人吃完後容易口乾舌燥。近日就有外食族面臨同樣的問題，因此懷疑是不是店家「味精」加太多，引來內行人幫喊冤，原來味精一直都被誤會了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 20:03:59
根據原PO於《爆系知識家》發文表示，自己有幾次吃完外食後感到口乾舌燥，喉嚨像是縮起來一樣，非常不舒服！並且會一直分泌口水，通常幾個小時後才會改善，而他更是直言自己認為，就是因為外面的餐點加入了太多味精。
貼文一出後，許多網友紛紛為味精喊冤，「鈉攝取太多，鹽跟味精都含鈉，請不要把罪都怪到味精頭上」、「跟味精無關，是吃太鹹（鈉）」、「跟味精無關，跟調味過重有關係，在家裡吃太鹹或太重口味的，也是會想找水或茶喝」、「自己煮菜後才知道吃完口渴其實是鹽巴太多」。
實際上美國食品藥物管理署(FDA)也曾經指出，，味精的主成分麩胺酸鈉(monosodium glutamate, MSG)，在食品添加中被認定是安全，但味精跟鹽巴一樣含有納，根據國民健康署公布，每人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），否則就會增加腎臟負擔及引起高血壓等風險，因此與其注意是否攝取過多的味精，不如從食物是否調味過鹹來維持健康飲食。（編輯：鍾怡婷）