12星座購物狂是你？射手省小錢花大錢　「他」會買又會賺

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土象星座（金牛／魔羯／處女）理性購物派 買到最划算
腳踏實地的土象星座（金牛／魔羯／處女），顯現出較少衝動消費的習慣，購物可說是最務實、理性，重視功能和實用性產品，也習慣事前備好購物清單、具備貨比三家搶優惠的招數，每月平均搜尋比價高達5.1次，是最擅長精打細算的星象！適合搭配「關鍵字搜尋」來買到最物超所值的商品。
水象星座（巨蟹／天蠍／雙魚）計畫型購物達人 會買又會賺
四大星象中最會買、消費力最高的水象星座（巨蟹／天蠍／雙魚），習慣細究優惠訊息後再購買，消費潛力高，其年度消費金額以超過5萬元之姿，遠高於其他星象平均的1.2倍，成為購買力最高之星象。而且水象星座平均年度LINE POINTS賺點力也夠強，和消費金額一樣都是名列前茅的好成績。若再透過內容文章搜尋，多參考評論資訊來規劃自己的消費需求，絕對是會買又會賺的超強購物達人。
火象星座（射手／獅子／牡羊）榮登促銷購物狂之冠 看對眼就下單
火象星座（射手／獅子／牡羊）則屬於消費衝動派，最難抵擋限時、限量、加碼、優惠等好康資訊的誘惑，消費潛能一觸即發，尤其是大促銷時的爆發力超過73%，堪稱是促銷檔期購物狂！針對火象星座用戶的購物偏好，建議多利用「收藏降價通知」，就能精準在每個重要檔期，買到最物美價廉的好貨啦。
風象星座（雙子／天秤／水瓶）懂收藏賺回饋 賺點力最強
比起其他星象，風象星座（雙子／天秤／水瓶）偏好加入會員，很懂得善用收藏功能。值得一提的是，風象星座平均年度賺取超過900點數，很懂得掌握回饋高點時聰明消費，堪稱是12星座中最強的賺點高手！對於風象星座，建議還可多加領取點數紅包，好康不漏接。
母親節除了記得買禮物給媽媽，當然不能忘記犒賞媽媽一頓大餐，疫情爆發之際躲在家裡吃最安全，美食外送免運最夯，再奉上6飯店外帶懶人包。如果要上餐廳吃飯，現在對中身分證，馬辣蛤蜊干貝吃到飽；bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」。愛心甜甜圈買6送3；21風味館買烤半雞送半雞；漢來海港吃到飽回歸「餐券放大術」享最低4.4折優惠；「搞孝」送貴妃壽桃最吸睛。
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