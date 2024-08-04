奧運9大速食買一送一！必勝客、肯德基半價　拿坡里炸雞買5送5

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看奧運不只爽吃「必勝五環奪金饗宴」，必勝客週末假日還有13吋「大披薩半價」優惠，除了夏威夷、和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、雙拼披薩-海陸總動員、火辣墨西哥肉肉的19種經典口味可任選，還有2大新口味「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」重磅登場；還加碼升級芝心餅皮「限時半價」優惠。提醒大家，數量有限，售完為止；部分口味不適用，活動內容以官網標示為準。
📌肯德基急殺「買一送一」奧運優惠！兩大超值桶餐優惠代碼快收
奧運賽事打得熱血沸騰，肯德基急殺「買一送一」優惠8月4日最後一天，使用預訂快取並提前2小時下單，「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元，換算下來雞情熱辣煙燻脆一塊只要38元、金黃比司吉更是一顆30元有找。提醒大家，每人每次限購買乙次；每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。
適逢父親節，肯德基再加碼2款超值桶餐下殺59折，今8月4日、8月8日至8月11日連續2週末，掌握應援桶「40612」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」只要388元（原價657元）、現省269元；爸氣桶「40615」，則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），今晚約爸爸一起幫中華隊加油吃好料。
📌拿坡里：披薩買一送一！炸雞「買5送5」
拿坡里炸雞專賣店即日起至8月14日，脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」才399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，脆皮戰斧雞腿是微辣口味、義式炸雞則有辣味和原味可選，相當於「炸雞買5送5」還現省409元、一塊只要40元；會員憑三商i美食卡至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」當場再「現折10元」，等同下殺48折只要389元；即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。
而全台133家門市的「拿坡里披薩・炸雞店」，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取「大披薩買一送一」優惠券。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。
📌麥當勞：本週優惠券快吃
麥當勞本週APP全球版優惠券，8月4日最後一天，單點「豬肉滿福堡加蛋」特價53元、單點「勁辣雞腿堡」特價65元、買超值全餐免費贈送「吉事漢堡」；新品珍珠奶茶冰炫風、搖搖薯條售完為止要把握。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌頂呱呱：忠孝SOGO新店開幕「買一送一」
頂呱呱進駐台北忠孝SOGO百貨，今8月4日爽吃新店開幕「買一送一」優惠，呱呱包、雞脖子、地瓜薯條都半價，每日限量30份；8月5日至8月11日「超級呱呱組」爽吃「呱呱包＋地瓜薯條＋35元飲品」特價109元（原價160元）。
📌繼光香香雞：甜心地瓜球「買一送一」
即日起至8月11日，繼光香香雞凡消費不限金額，即享甜心地瓜球「買一送一」35元爽吃雙份好滿足。
📌貳虎OFFTEA：新店開幕「買一送一」
首間慶城門店冷冽銀色金屬風格與鮮黃老虎標誌貫穿整體，將ON與OFF融入虎斑紋路，象徵穿越傳送門趣味十足。新店開幕即日起至8月9日，於貳虎官方LINE再贈虎粉專屬優惠，指定品項「買一送一」及免費加料券；8月10日至9月30日集點享「拎虎搭」限量禮盒組，把特製可愛環保杯袋及特殊風味檸檬茶包帶回家。
貳虎慶城門店 資訊
地址：台北市松山區慶城街14-1號
時間：周一至周日10:30-21:30
電話：02-2715-3337
📌三商巧福：爽送牛肉炸醬麵
即日起至8月11日，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取三商巧福優惠券，買番茄肉醬乾拌麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料（原價165元），送牛肉炸醬麵（原價85元）相當於66折。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。
📌福勝亭：爽送鮮嫩炸雞柳定食
即日起至8月11日，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取福勝亭優惠券，買厚切活力豬排定食＋胡麻豆腐＋飲料（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）打62折。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。