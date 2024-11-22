台灣高麗菜便宜又好吃的季節到了，吃膩了加蒜頭、紅蘿蔔炒的高麗菜，日本媽媽分享2道高麗菜進階料理，奶油高麗菜蛤蜊、半熟蛋豬五花高麗菜，製作時間只需要10分鐘，料理新手也能輕鬆駕馭，重點是小孩都超愛吃，食譜、做法一次看。
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🟡 奶油高麗菜蛤蜊
「高麗菜只要用奶油蒸過就相當好吃！」日本營養師熊橋麻實曾分享一道高麗菜進階的低醣類料理，搭配小孩最愛的奶油與蛤蜊，能充分攝取蔬菜營養，又有蛋白質，重點是製作時間大約只需10分鐘，料理新手也能輕鬆駕馭。
◾奶油高麗菜蛤蜊材料（2人份）
蛤蜊：約200g
高麗菜：約92g
奶油：約15g（如選用含鹽奶油，要適度調整調味鹽用量）
鹽：少許
酒：少許（也可不加）
◾奶油高麗菜蛤蜊做法
1.前置作業先把蛤蜊吐沙、高麗菜切適口大小、約5mm寬
2.在平底鍋中依序放入高麗菜、蛤蜊、奶油、酒與鹽，不加酒可以清水或高湯替代
3.蓋上鍋蓋，以中火蒸煮3～5分鐘，蛤蜊開啟即可上桌
◾奶油高麗菜蛤蜊料理技巧整理
這道料理有不少變化形式，喜歡蒜頭風味的人，也可加入蒜末，喜歡醬油味的，也可以用醬油取代奶油。另外，加入菇類等食材也很美味。
高麗菜和豬肉的搭配也很美味！日本暢銷食譜作家Mizuki曾分享一道進階高麗菜料理，正是半熟蛋豬五花高麗菜，使用豬五花肉片拌炒高麗菜，再加上半熟蛋，口感豐富也下飯，會讓小孩忍不住一碗接一碗。
◾半熟蛋豬五花高麗菜材料（2人份）
豬五花肉片：180g
胡椒鹽：少許
太白粉：1小匙
高麗菜：200g
雞蛋：2顆
沙拉油：1大匙
◾半熟蛋豬五花高麗菜做法
1.醬油、酒、味醂各1大匙，加上少許蒜泥，調製醬汁備用
2.豬五花肉片切成約5cm長度，抓醃胡椒鹽與太白粉備用
3.高麗菜切塊備用，可盡量與肉片大小相同
4.雞蛋打散與步驟1的醬汁混和備用
5.熱油鍋後，把雞蛋炒半熟後取出
6.接著下豬肉片，炒至顏色變深後，加入高麗菜拌炒，炒熟後加入雞蛋，拌炒均勻就可裝盤上桌
◾半熟蛋豬五花高麗菜技巧整理
記得要熱好油鍋後才能放入雞蛋，不要拌炒太久，在蛋液仍呈部分流動狀時就可以起鍋，最後料理完成時才會有鬆軟口感。高麗菜也不建議炒太久，保留清脆口感更美味。
延伸閱讀：不沾鍋變沾黏就該換？正確判斷方法公開 1招恢復不沾！4禁忌別犯
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🟡 奶油高麗菜蛤蜊
「高麗菜只要用奶油蒸過就相當好吃！」日本營養師熊橋麻實曾分享一道高麗菜進階的低醣類料理，搭配小孩最愛的奶油與蛤蜊，能充分攝取蔬菜營養，又有蛋白質，重點是製作時間大約只需10分鐘，料理新手也能輕鬆駕馭。
◾奶油高麗菜蛤蜊材料（2人份）
蛤蜊：約200g
高麗菜：約92g
奶油：約15g（如選用含鹽奶油，要適度調整調味鹽用量）
鹽：少許
酒：少許（也可不加）
◾奶油高麗菜蛤蜊做法
1.前置作業先把蛤蜊吐沙、高麗菜切適口大小、約5mm寬
2.在平底鍋中依序放入高麗菜、蛤蜊、奶油、酒與鹽，不加酒可以清水或高湯替代
3.蓋上鍋蓋，以中火蒸煮3～5分鐘，蛤蜊開啟即可上桌
◾奶油高麗菜蛤蜊料理技巧整理
這道料理有不少變化形式，喜歡蒜頭風味的人，也可加入蒜末，喜歡醬油味的，也可以用醬油取代奶油。另外，加入菇類等食材也很美味。
高麗菜和豬肉的搭配也很美味！日本暢銷食譜作家Mizuki曾分享一道進階高麗菜料理，正是半熟蛋豬五花高麗菜，使用豬五花肉片拌炒高麗菜，再加上半熟蛋，口感豐富也下飯，會讓小孩忍不住一碗接一碗。
◾半熟蛋豬五花高麗菜材料（2人份）
豬五花肉片：180g
胡椒鹽：少許
太白粉：1小匙
高麗菜：200g
雞蛋：2顆
沙拉油：1大匙
◾半熟蛋豬五花高麗菜做法
1.醬油、酒、味醂各1大匙，加上少許蒜泥，調製醬汁備用
2.豬五花肉片切成約5cm長度，抓醃胡椒鹽與太白粉備用
3.高麗菜切塊備用，可盡量與肉片大小相同
4.雞蛋打散與步驟1的醬汁混和備用
5.熱油鍋後，把雞蛋炒半熟後取出
6.接著下豬肉片，炒至顏色變深後，加入高麗菜拌炒，炒熟後加入雞蛋，拌炒均勻就可裝盤上桌
◾半熟蛋豬五花高麗菜技巧整理
記得要熱好油鍋後才能放入雞蛋，不要拌炒太久，在蛋液仍呈部分流動狀時就可以起鍋，最後料理完成時才會有鬆軟口感。高麗菜也不建議炒太久，保留清脆口感更美味。
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