▲于朦朧（如圖）墜樓案持續延燒，宋伊人、范世錡今日都登上熱搜。（圖／翻攝自微博@于朦朧）

▲創作歌手黃小玫因罕見疾病過世。（圖／翻攝自黃小玫臉書）

▲楓葉姐姐因燈光和服裝出錯，導致皮膚變黑。（圖／翻攝自IG@sk.moonlake217）

▲陳匡怡長文怒轟《鏡週刊》，點名郭永福是幕後黑手。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

▲范世錡捲入于朦朧墜樓案，近來在機場被捕獲，浮腫狠瞪粉絲模樣全被拍。（圖／翻攝自微博）

《NOWNEWS今日新聞》整理今（15）日娛樂話題：中國娛樂圈再掀波瀾！宋伊人被爆手機遭駭、藏有「虐殺于朦朧全紀錄」影片，震驚網路社群；台灣創作歌手黃小玫驚傳因罕病病逝，享年34歲，粉絲悲痛不已；另有陳匡怡怒駁「夜會人夫」傳聞，直斥爆料造假、點名富商幕後操作；陳匡怡遭爆薄紗見客，怒嗆《鏡週刊》低能報導，直指幕後黑手是富商郭永福；范世錡捲于朦朧命案，在機場被直擊狠瞪粉絲，體態走樣雙下巴嚇壞眾人。中國男星于朦朧墜樓案雖被警方判定「無他殺跡象」，但外界仍質疑內情不單純。近期再傳出中國女星宋伊人手機遭駭客入侵，疑似發現她拍攝「虐殺于朦朧全程影片」，甚至在暗網流傳販售，引發輿論譁然。消息目前未獲任何官方證實，警方與經紀公司皆未回應，不過在微博與論壇上已掀起瘋傳浪潮。創作歌手黃小玫驚傳因「NK/T細胞淋巴癌」病逝，團隊今（15）日於臉書證實噩耗，並表示她「化為最善良的天使」。黃小玫自2018年起以日語創作推廣台灣文化，作品溫暖療癒、深受喜愛。粉絲湧入留言哀悼：「妳的歌會一直陪著我們。」中國抖音女團「SK月亮湖217」C位「楓葉姐姐」近日直播跳〈Bang Bang Bang〉卻因燈光與服裝出錯，被粉絲戲稱「膚色太黑、衣服不行了」。她甜美形象一向深植人心，這回「翻車片段」被瘋傳，更被封為「平價版Karina」的她，臉書留言區瞬間灌爆。昔日「宅男女神」陳匡怡被爆深夜穿薄紗與人夫談心、遭學長圈列「拒絕往來戶」，引發軒然大波。她今日火速回應，怒轟報導全篇造假，「這是妨礙名譽，等著吃刑法！」更點名背後主使為富商郭永福，誓言提告捍衛清白。范世錡捲入于朦朧墜樓案後風波不斷，曾在微博發文「他該死」引發公憤。近期有網友拍到他現身機場，身穿灰帽T、剪平頭，全程面色陰沉，甚至「狠瞪粉絲」。雖然他未再對案情回應，但網友驚訝他的雙下巴與憔悴模樣，直呼「判若兩人」。