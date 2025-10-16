我是廣告 請繼續往下閱讀

▲正義哥的女兒在社群上分享檸檬的故事，《NOWNEWS今日新聞》記者也特地找到正義哥女兒詢問暖心互動經過。（圖／正義哥女兒提供）

▲卜陽老師過世。（圖／翻攝康熙來了）

《NOWNEWS今日新聞》整理今（16）日娛樂話題：富邦啦啦隊女神檸檬2度親赴苗栗探望月初在苗栗街頭護童險喪命的「正義哥」，讓正義哥女兒超感動；蔡依林、蕭亞軒等知名藝人欽點御用命理師卜陽離世，遺孀證實已辦完告別式；網紅古娃娃跟老公出門旅遊時，在飛機上右下腹劇痛，被緊急送土耳其醫院動急性闌尾炎手術；92歲藝人素珠阿姨近況曝光，氣色超級好；李珠珢的好姐妹朴星垠宣布在台灣發展，加入台灣職排桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩。苗栗「正義哥」月初在街頭奮不顧身保護女童，沒想到卻遭歹徒連刺兩刀重傷差點喪命，她的女兒為了讓爸爸盡快好起來，透過社群私訊了爸爸很喜歡的富邦啦啦隊女孩檸檬，希望她可以幫忙錄加油影片為爸爸應援，沒想到檸檬直接殺到醫院來探望，且來了兩次，讓爸爸相當驚喜，整個人笑容藏不住。蔡依林、蕭亞軒、陳妍希、安心亞等大咖親自欽點卜卦的知名命理師卜陽，驚傳本月14日過世，為此他的遺孀證實噩耗，透露他是在「無病無痛在睡夢中安詳離開」，且告別式已悄悄舉辦完成，因為家屬希望一切低調從簡，所以才沒有特別對外公開消息。YouTuber古娃娃與老公展開第三次蜜月旅行，想不到飛機上卻感到右下腹劇痛，就醫後被診斷為急性闌尾炎，只能在國外動手術並住院。她昨（15）日在IG分享在土耳其開刀的花費，包含急診、手術與住院共約新台幣一萬九，讓她驚訝表示：「其實意外地不貴！」92歲的資深藝人素珠阿姨（本名吳素珠）出道超過60年，是台灣影視圈的傳奇人物。近年她逐漸淡出演藝圈，專注於養生生活。昨（15）日她難得在臉書更新近況，曬出笑容燦爛的照片，氣色相當好，幽默寫下：「老娘我還很好喔！」讓粉絲紛紛留言表示想念：「阿姨依然這麼有活力，好想妳！」李珠珢的好姐妹也來台灣發展了！職業排球隊桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」今（16）日宣布，韓職啦啦隊「金髮女神」朴星垠加盟隊伍，將與金佳垠、朴昭映共同組成「桃氣三本柱」。她們預計從11月起在中原大學主場亮相，消息一出立刻引發粉絲熱烈回應，興奮留言：「這下真的全員到齊了！」