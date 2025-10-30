我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（左）和粿粿（右）的偷吃風波持續延燒，目前范姜彥豐手上證據在徵信社背書下實錘。（圖／王子 邱勝翊 IG @prince_pstar）

▲雪碧（左）發長文哀悼，不捨謝侑芯（右）離世。（圖／雪碧 IG @sprite0719ss）

《NOWNEWS今日新聞》整理了今（30）日娛樂焦點：粿粿、范姜彥豐婚變消息震驚演藝圈，而粿粿偷吃對象還是「棒棒堂」成員邱勝翊（王子），《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，兩人目前正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據，求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，就如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。范姜彥豐毀滅式爆料持續延燒，對此粿粿反擊，范姜彥豐提出的離婚金額超出了她的負擔，造成協商破裂，並否認范姜彥豐的爆料，對此《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握消息，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只有500萬元。由於范姜彥豐爆料中提到自己手上有證據，讓各界都好奇這個證據到底是什麼，對此徵信社執行長謝智博卻回應，「絕對可以挺范姜，不會有任何問題。」讓許多人朝聖：「徵信社背書還有什麼好說的，手上證據肯定很炸裂！」實錘粿粿、王子兩人出軌事實。隨著粿粿與范姜彥豐的風波發酵，范姜彥豐今一早9時20分許，也再度強硬發聲，透過社群IG黑底白字16字寫下：「孩子是無辜的，也請別開孩子的玩笑了！」字句沒提粿粿與王子，看得出心思全都是為了孩子，令人鼻酸。而王子的私生活也被挖出，據悉他目前爽住好友昆凌的5千萬豪宅。而王子今年初才提到，自己經營的5項副業年收入破億，不少人好奇他為何不自己買房，原因恐與王子父親欠下的千萬債務有關；他過去與弟弟邱宇辰（毛弟）為幫爸爸還高利貸和地下錢莊的欠債，才遲遲不買房。過去曾在護理界工作，還擁有甜美外型的「護理系女神」謝侑芯，驚傳在海外工作拍攝期間因健康問題離世，得年僅31歲，震撼網紅圈與大批粉絲，好友雪碧（方祺媛）更痛喊：「為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」