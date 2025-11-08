我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顏正國告別式在今日舉行。（圖／記者林柏年攝）

▲雪碧（如圖）過去曾公開富商包養價目表，許多啦啦隊女孩也在名單內。（圖／翻攝自IG@sprite0719ss）

《NOWNEWS今日新聞》整理了今（8）日娛樂焦點：范姜彥豐與粿粿的婚變風波持續延燒，近日又突然出現疑似王子與粿粿的相擁裸照被瘋傳，名嘴還出面對比粿粿家背景，幾乎一模一樣，但徵信社則出面否認，表示沒有任何裸照；「好小子」顏正國上個月7日因肺腺癌第4期過世，今舉辦告別式，他生前的許多藝人好友也都到場送他最後一程；雪碧近來捲入網紅謝侑芯的死亡案件，有網友翻出她曾在社群揭露富商包養女模、啦啦隊的內幕。王子（邱勝翊）與中信兄弟前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚外情風波持續延燒，范姜彥豐指控2人不倫戀後，近日網路再瘋傳一張「疑似2人裸擁」的照片，資深媒體人巫嘉芬在節目中更出面指出，照片背景與粿粿過去在IG貼出的浴室裝潢「幾乎一模一樣」，讓話題瞬間炸鍋。不過，徵信社執行長謝智博也同步出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。」「好小子」顏正國上個月7日因肺腺癌第4期過世，享年50歲，告別式今（8）日舉行，百位兄弟換上白衣，上面更寫「情義重天」、「堅持做對的事」等黑字，以殺青宴的帥氣方式送好友最後一程。顏正國的好友，也是負責處理後事的鋼鐵爸，難過的說還是沒辦法相信這是顏正國的告別式，「為什麼老天爺先讓我辦阿國的告別式，一週後再辦我媽媽的告別式....」哽咽的話語，讓台下親朋好友低頭痛哭。主演《好小子》系列走紅的顏正國，10月7日因胰臟癌驟逝，享年50歲，告別式將於今（8）日上午10點在新北市殯儀館景福廳舉行。會場外的白色花海牆相當搶眼，牆上也設置了顏正國的人形立牌，氣氛莊嚴、雅緻，還沒有正式開始，已有上百穿著黑西裝的人員出現，衣服上更印著「情義重天」、「堅持做對的事」等字抓住各方目光。國影中心董事長褚明仁、朱延平都特別錄製VCR，阿國獄中的書法老師周良敦、鋼鐵爸也都上台發表對顏正國的印象，李千娜、黃尚禾、高捷、黃騰浩等40多人也都來送最後一程，令人動容。「情色教主」雪碧近來捲入網紅謝侑芯的死亡案件，雖然她頻頻哀悼好友離世，但也有傳言是她介紹謝侑芯去馬來西亞工作，對此雪碧也澄清，希望調查趕快水落石出，還她清白。事實上，雪碧今年6月才在臉書揭露富商包養女模、啦啦隊的內幕。顏正國在10月7日病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，楊貴媚、魏德聖、李屏賓、小馬等生前合作過的夥伴都來送別。楊貴媚難過表示：「沒想到他的小孩這麼小，請顏媽媽一定要保重。」魏德聖則是找過顏正國為《台灣三部曲》獻聲，回憶過往需要學葡萄牙、西班牙、荷蘭與日語，他也情義相挺，所以看到顏正國去世消息，魏德聖一度以為是假的。