▲百萬YouTuber蔡阿嘎（左）2024年遭前員工蘿拉（右；林沛蓁）詐財上千萬，如今女方3年來刷卡紀錄流出，6本厚重紙張都是大筆揮霍，蔡阿嘎出手反擊：「後續會再請我方律師與您聯繫！」（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

▲大槻真希在上海萬代嘉年華演出時，舞台突然斷電，活動以「不可抗力」提前終止，她被工作人員直接帶下台時露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

▲謝侑芯（如圖）上月22日過世，今（29）日法會現場曝光，另一方面，黃明志回應外界未審先判「死刑」的抨擊，明明案情仍在調查，卻頻頻被貼上標籤，火大情緒全寫進〈誤解就誤解〉曲中。（圖／謝侑芯IG@irisirisss900）

▲濱崎步上海演唱會在開唱前一天突被取消，但她仍堅持穿上舞台服，在空無一人的觀眾席前完成整場演出並全程錄影，此舉感動粉絲，演出被臨時喊卡疑受政治風波影響。（圖／大步整合行銷提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（29）日娛樂看點：藝人邱澤、許瑋甯2021年登記結婚，昨（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴，許瑋甯昨晚脫掉鞋子對邱澤性感熱舞，畫面甜蜜程度破表！蔡阿嘎2024年遭前員工蘿拉（林沛蓁）詐財上千萬，如今網紅「絞肉機女神」爆出蘿拉過去3年來的刷卡紀錄，6本厚重紙張都是大筆揮霍。邱澤、許瑋甯的婚宴上，內部不開放媒體拍攝，大多畫面來自現場賓客側拍及社群，其中從懷秋拍攝的影片中看見，許瑋甯穿著低胸禮服，緩緩從邱澤身旁走出，直接脫去高跟鞋，跟隨歌曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉開始熱舞，走到邱澤對面，扭腰擺臀、盡情放電，手指更直接「勾」向對方，引爆全場歡呼。百萬YouTuber蔡阿嘎2024年遭前員工蘿拉（林沛蓁）詐財上千萬，對方利用A、B合約不法牟利，今年3月僅透過法院被動償還約80萬元，如今網紅「絞肉機女神」踢爆蘿拉過去3年來的刷卡紀錄，6本厚重紙張都是大筆揮霍，蔡阿嘎看見之後，不忍出手回應：「後續會再請我方律師與您聯繫。」近期中日關係因政治敏感議題再起波瀾，多位日本藝人在中國的活動相繼受阻，而歌手大槻真希昨日出席上海「萬代嘉年華」，並以《航海王》系列歌曲壓軸登場，然而演唱進入尾聲時，聲音、燈光卻全數被切斷，來不及反應便被工作人員上台引導離場，突如其來的中斷讓現場觀眾全傻眼。網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞過世，今天迎來謝侑芯離世第38天，法會莊嚴現場也曝光，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地，沒想到一擲筊便出現聖筊，象徵祂的同意；另一方面，黃明志回應外界未審先判「死刑」的抨擊，喊冤頻頻被貼上標籤，火大情緒全寫進〈誤解就誤解〉曲中。日本天后濱崎步原訂於今晚在上海舉行演唱會，硬體設備都已由近200名工作人員歷時5天搭建完成，但開唱前一天突然接獲主辦單位通知「演出取消」，理由未明讓她震驚得難以置信。但濱崎步仍決定站上原本準備給歌迷的舞台，完成一場「只有她自己」的演出。