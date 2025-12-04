我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE 宣布臺北大巨蛋加開3月20日第3場《THIS IS FOR》巡演，因2場門票全數秒殺，主辦宣布：「THIS IS FOR ONCE！」突襲加場並將於12/5上午11點全面開賣，演出採實名制入場。（圖／理想國 IG ＠livenationtw）

▲中國男星于朦朧命案延燒，扯出另一中國女星陳都靈（如圖），遭靈媒綁架、獻祭等，昨天她本人露面分享近況，氣色及狀態頗佳。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

▲啦啦隊女神南珉貞（如圖）昨天於《最強的身體》跑步，大腿肌肉抽筋、動不了，當場急救，經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示，不會影響到接下來的工作安排。（圖／南珉貞 IG @minjeong_w_）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（4）日娛樂看點：男團F4睽違16年正式宣告合體回歸，並將展開全新巡迴演唱會，不過官方演出名單曝光後，粉絲驚訝發現朱孝天並未列入巡演陣容，如今正式名單出爐，第4人竟是台灣天團五月天主唱阿信，讓不少粉絲都驚呼。經典偶像團體F4由言承旭、周渝民、吳建豪以及朱孝天組成，自出道至今始終擁有極高人氣，今年在五月天阿信的牽線與策畫下回歸，但朱孝天卻被傳出因多次提前洩露未公開行程而遭排除，使這次「三缺一」的組合瞬間掀起各界議論，如今名單曝光，阿信自己替補上場，也掀起話題。韓國人氣女團TWICE再創票房神話！原定2026年3月21、22日在臺北大巨蛋舉行的《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會兩場門票瞬間秒殺，主辦今天火速宣布加開第3場3月20日演出，並向粉絲喊話：「THIS IS FOR ❤️ONCE❤️！」讓粉絲嗨翻。TWICE演唱會門票今天上午11點全面開賣，卻在短短3分鐘內所有票券瞬間售罄，許多粉絲準時登入拓元售票系統，卻連熟悉的藍圈圈都還沒看到，畫面就直接跳出「無可售座位」，讓ONCE（粉絲名）大喊：「我才轉了一次圈圈出去，就全部賣完了」、「根本沒搶，是被電腦秒判淘汰。」中國男星于朦朧墜樓身亡命案，真相成謎掀起滔天巨浪，如今另一中國女星陳都靈也被牽連，遭靈媒預警綁架、獻祭等，整個人身心受到嚴重折磨，最終在礦區遇害，引發譁然，不過昨天陳都靈扮裝露面，對著鏡頭賣萌，氣色及狀態頗佳，似乎並非外傳那般發生意外。韓籍啦啦隊女神南珉貞昨天到高雄錄製運動競技實境《最強的身體》，怎料跑步沒多久，便引發腳踝舊傷，造成大腿肌肉抽筋，南珉貞當場送至醫護站急救，事後她和粉絲報平安，目前積極針灸和物理治療，南珉貞經紀人表示：「整體恢復狀況良好，預計不會影響到接下來的工作安排。」