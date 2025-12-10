我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（10）日熱門娛樂新聞：女團aespa成員Winter被爆熱戀BTS柾國遭到網路霸凌，SM娛樂透露Winter長期遭到網路言語性騷擾、污辱以及名譽毀損，為了捍衛藝人權益，已經蒐證準備提告。aespa成員Winter與BTS田柾國爆出戀情傳聞後，遭到大量網路霸凌。SM娛樂表示，Winter 長期受到惡意攻擊，包括名譽毀損、羞辱謾罵、侵犯隱私，甚至散布不雅影像等行為。公司已蒐證並針對各大平台上相關惡意貼文提起法律行動，強調：「目前正逐一審查涉案言論，後續將持續擴大訴訟範圍，以依法嚴正應對。」樂天桃猿外野手陳晨威昨（9）日求婚中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）成功，甜蜜喜訊才剛傳出，今早兩人一同現身戶政事務所，直接完成結婚登記。照片中，啾啾身穿純白禮服、剪裁寬鬆，刻意遮住下半身線條，而友人林政華也在動態中配上歌曲〈Baby〉送上祝福，讓外界猜測她是否已懷有身孕。中國棒球城市聯賽（CPB）近日宣布成立啦啦隊「CPB Girls」，6日釋出徵選宣傳片。影片中驚見台灣球迷熟悉的面孔：味全龍前舞蹈總監Amis、中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁）等人，引發外界猜測她們將赴中國發展。對於相關傳聞，王笑笑親自回應《NOWNEWS 今日新聞》表示：「我一直都有接各式各樣的活動邀約。」男團F4合體復出唯獨不見朱孝天身影，外界猜他因多次在直播中「暴雷」，最終遭團隊除名。「實話律師」蘇文俊在Threads分析朱孝天被踢出合體名單的原因，直言他是「高估了自己的重要性，也誤判相信音樂勢必要集齊F4的決心」，更直批朱孝天玩過頭，「被捨棄也是剛好」。女星小薰約2年前諮詢牙醫進行「隱適美」牙齒矯正療程，但後來更改計畫改做牙齒貼片，雖貼片費用已付清，但隱適美14萬元的費用卻遲遲未結清。期間，和她在同一間診所看診的鄭人碩多次被院方拜託提醒還款，但診所追討2年未有結果，對此相關爆料，小薰經紀人已出面否認。