我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎（左）宣布自己懷孕喜訊，明年與張書偉（右）將迎來雙胞胎出生。（圖／謝京穎IG@orange_hsieh）

▲余天（左）和李亞萍（右）年事已高，身體狀況引起外界關注。（圖／高雄流行音樂中心提供）

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握以下這些在今（18）日衝上熱門的娛樂話題：豆花妹蔡黃汝PO文說自己被坦克車撞，還分享瘀青傷勢，結果只是被許孟哲撞到；謝京穎宣布懷雙胞胎，張書偉喜當爸；網紅Meg聯名企鵝卡通Pingu，開箱商品竟喊好噁；NONO辜莞允曬神級辣照，現況曝光；余天老婆李亞萍罹失智症，讓家人很崩潰。藝人豆花妹（蔡黃汝）10月才傳出健康亮紅燈、CA199指數異常過高，昨日錄影又出意外，她在IG發文表示自己被坦克車撞，同時曝光大片瘀青照，笑說：「假使有車關，可能也因此解掉了」，讓外界很擔心她。直到今日豆花妹才回應《NOWNEWS今日新聞》，所謂的坦克車其實是指許孟哲，8點檔女星謝京穎和Energy成員張書偉結婚2年，今日宣布喜訊，謝京穎懷上雙胞胎，引來大批粉絲祝福。謝京穎在IG寫道，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」而張書偉才因閃兵案工作停擺，生小孩的進度倒是超前，謝京穎也說，預產期在明年春暖後。網紅Meg透過分享小個子女孩穿搭、日本生活獲得許多粉絲關注，而她也自創服裝mini matters主打嬌小女孩服飾；近日品牌和知名動畫《企鵝家族》角色Pingu聯名，Meg昨日上傳了新品開箱介紹，不過她因為討厭鳥禽類，因此在影片中多次喊：「好噁」，引起許多粉絲批評。對此，Meg在留言區回應網友：「你對我的黑色幽默走心了」，不過她的舉動仍在網路上掀起議論。33歲女星辜莞允（NONO）以宅男女神之姿出道，後來因在帛琉出外景時偷拍鮪魚徐瑋吟的洗澡照，還將照片分享給男友，引起軒然大波。鮪魚對辜莞允提起告訴，但因證據不足，以不起訴處分，辜莞允的形象則大受打擊，漸漸淡出演藝圈。但這5年來她仍積極經營社群，昨日還分享泡湯辣照，引來萬人點讚。75歲資深藝人李亞萍近日難得上節目大聊近況，她坦言自己有失智跟失憶症狀，常常白天黑夜搞不清楚，甚至忘記弟弟已過世，讓余天崩潰地說：「亞夫早就已經死了！」而李亞萍已經在看醫生、服藥治療，醫生說這是長年的憂鬱自閉、躁鬱影響下的併發症。另外，余天本人，夫妻倆健康狀況多舛，年事已高，引發外界擔憂。