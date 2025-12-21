我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬（左）與申敏兒（右）公開超美婚紗照。（圖／IG@ament_official）

《NOWNEWS今日新聞》帶您掌握今（21）日的熱門娛樂話題，王齊麟今與陳詩媛舉辦世紀婚禮，24歲親弟罕見露面，帥氣長相引發熱議，其中，陳詩媛昔日啦啦隊成員「樂天三小福」也現身擔任最美「應媛團」；金宇彬與申敏兒在昨日大婚，攝影師曝光兩人拍攝婚紗照幕後，爆料金宇彬在拍攝時狂看申敏兒；王ADEN在校園開唱，有學生被老師拱上台跳舞，他竟直接蹲地擺臭臉，引發大量批評；日本YTR HIKARU今年5月才剛透露與妻子交往0天就結婚，不料本月19日就離婚，還遭前妻酸是巨嬰。羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元），今晚在台北萬豪酒店舉辦婚宴，據悉小倆口席開約60桌宴請各界親友，下午約5點半舉行證婚儀式，婚禮於6點開始。稍早，《NOWNEWS今日新聞》直擊王齊麟與陳詩媛一同現身，王齊麟貼心拎著陳詩媛的高跟鞋，手上還拿著一杯手搖飲，看起來心情相當愉悅且輕鬆。另外，王齊麟弟弟王齊碩以及陳詩媛的姐姐陳詩雅稍早受訪時，也給予祝福，陳詩雅表示：「很開心她找到很好的對象，我也會加油！」韓星金宇彬、申敏兒因拍廣告結識，兩人交往十年後宣布結婚，昨日在首爾舉辦婚禮，而經紀公司也曝光兩人超甜婚紗照，隨後攝影團隊公開了兩人拍攝花絮，「金宇彬看著申敏兒的樣子，完全就是新郎的眼神。」才剛在新北耶誕城參與演出的歌手王ADEN，近期在校園開唱時意外引發爭議。當時有學生突然被老師拱上台和他一起跳舞，王ADEN當場走到旁邊蹲地並擺出臭臉，此舉立刻在網路上遭酸爆。儘管他事後發影片解釋，因為演出前面下雨讓他沒辦法大跳，後來又遇到同學上台，影響他表現，最後補上完整舞蹈畫面給同學，但網友並不買單，紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕等大咖遇到突發狀況仍敬業演出的例子，嚴厲批評他：「偶像的氣度決定了事業的高度。」奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛，今年6月登記結婚、10月宣布懷孕好消息，今日終於迎來大喜之日，兩人在台北萬豪酒店舉辦婚宴，席開85桌宴請各界親友。伴娘團是陳詩媛昔日與樂天啦啦隊隊友禾羽、宋宋，昔日球場上的「樂天三小福」，將再次合體，好姊妹化身最美「應媛團」，要親自送十元出嫁。擁有480萬名訂閱者的日本YouTuber HIKARU今年5月才宣布和網紅進擊的Noa結婚，當時透露兩人交往0天就決定結婚，不過本月19日兩人坐在鏡頭前，宣布兩人已經離婚了，女方透露男方在婚姻關係中做得非常糟，簡直是巨嬰等級，掀起許多討論。