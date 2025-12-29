我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑（右2）公開幫媽媽慶生的合照，女友七七（左1）也在場。（圖／林俊傑IG@jjlin）

▲男模張越河（如圖）爆出性醜聞，過往疑似吃小S豆腐的畫面也被起底。（圖／張越河IG@yuehe_0910）

▲王月臨時動了開顱手術，她公開自己被剃平頭的照片，粉絲湧入替她祈福。（圖／王月臉書）

《NOWNEWS今日新聞》帶您掌握今（29）日的熱門娛樂話題：歌王林俊傑深夜無預警公開與女友的合照，認愛中國女網紅七七。男模張越河爆出性侵醜聞，過往上節目片段被挖出，曾不小心摸到小S的私密部位。韓團NewJeans確定無法全體回歸，公司HYBE宣布與成員Danielle分道揚鑣。其他熱門還包含資深女星王月腦部開刀、三上悠亞替梓梓說話。44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）今日深夜無預警在社群公開一張家庭合照，只見照片中除了他與父母以外，還出現一名年輕嫩妹，與林俊傑一起幫媽媽過壽。對此，林俊傑經紀人回應，該名女子是林俊傑的女友，中國網紅七七。林俊傑則在文中寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」外型亮眼、身高約180公分的男模張越河，近年活躍於台北信義區夜生活圈，憑藉俊俏外貌與高挑身形，在模特兒圈與社群平台累積一定知名度。不過張越河今年初在上節目《小姐不熙娣》跟小S（徐熙娣）互動時不僅疑似對小S襲胸、摸屁股引發小S不適，近日又被爆出疑似誘拐女大學生回家性侵，引發外界熱議，事情發生後他過往上節目的片段也被挖出公審。南韓女團NewJeans的回歸局勢出現重大轉折，隸屬HYBE旗下的子公司ADOR於今日發布正式聲明，明確指出NewJeans無法以「完整體」形式回歸，其中成員Hanni已決定回到ADOR繼續活動，而Danielle則被公司正式通知終止專屬合約，雙方正式分道揚鑣，消息一出立刻在韓國演藝圈投下震撼彈。三上悠亞上週末12/27、12/28首度以啦啦隊Formosa Sexy身分加入應援，兩天應援秀帶動票房熱潮，吸引大批粉絲進場支持。三上悠亞超強魅力掀起關注，不過站在她旁邊的隊長梓梓，賽後竟遭網友嗆「可以滾去一邊嗎」？對此梓梓本人留言解釋「因為悠亞不熟悉我們主場，所以這週是我負責帶著她」，三上悠亞也PO出合照，透露梓梓一直很細心地照顧她、保護她，呼籲網友說：「希望大家能多給隊長一些溫柔與理解。」坦言看到網友的惡意評論心裡很難過。60歲資深演員王月今日在臉書曝光近況，坦言上個月底在家中暈倒，不慎重摔撞傷頭部，被緊急送醫搶救。最後王月做了開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷5天，直到轉到一般病房清醒後，王月才知道自己「頭蓋骨暫時少了一部分」，每一次呼吸都變得困難，她也表示自己將在這週接受「顱骨復原」手術。