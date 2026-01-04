我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin曬新年第一張美照，自豪喊是台東最漂亮的方面。（圖／A-Lin IG@lulin168）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握昨（3）日熱門娛樂新聞，中國網紅司曉迪突然毀滅式爆料，稱自己睡過多位頂級男星，還流出與鹿晗床照，火速掀起討論；A-Lin酒醒後發文，曬出新年美照，開心直呼「台東最漂亮的方面」，除此之外，因為她在跨年喊「中正路52號」是初戀，竟讓該地址直接變Google地標；邊荷律爸爸過世，她緊急取消活動，並在社群悲痛向粉絲道歉；朴娜勑遭爆車內上演活春宮，經紀人被迫參與車震。中國娛樂圈震撼彈！1名自稱司曉迪的網紅於社群微博「iamroosie」爆料，自己與鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、檀健次、林更新、黃明昊、王安宇等十多名男星「發生親密關係」，自豪喊道：「此生再也沒有遺憾」，其中司曉迪跟鹿晗的床照驚為天人，掀起網友2派論戰，目前男方嚴正否認此事，強調不排除採用法律途徑追究到底。歌后A-Lin（黃麗玲）日前在跨年夜上合體張惠妹（阿妹），在台東帶來精彩表演和笑料不斷的脫稿主持，讓A-Lin人氣再度直線攀升。911成員春風更爆料，A-Lin、阿妹、戴愛玲這群姐姐們前天晚上開始彩排，結果喝到隔天凌晨4點。而A-Lin元旦當天也在IG發文，貼出新年美照，直呼：「今天靈魂跟身體都漂亮」、「台東最漂亮的方面」，也讓粉絲開玩笑說回她：「姐姐酒醒了嗎？」中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律來台發展近2年，昨日突傳來噩耗，宣告爸爸過世，「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。」也因為此事，邊荷律取消今早原定公開活動，於社群IG向粉絲道歉，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」2026跨年最大場、最歪話題全出現在台東，《東！帶我走》跨年晚會卡司一次排開超豪華：玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱 & 100%、A-Lin、張惠妹，不只流程打破傳統，連跨年後的話題持續延燒，其中A-Lin在台上高喊「中正路52號是初戀」意外掀起全台搜尋潮，甚至讓該地址被網友做成Google地標，房東本人還跳出來崩潰求救：「我是跨年唯一受災戶！」成為今年跨年最離奇爆笑後續。韓國知名搞笑藝人朴娜勑（朴娜萊）爭議連環爆！繼非法醫療行為與霸凌疑雲後，昨日再遭2名前經紀人踢爆，指控其在行駛中的車內後座與男性「上演活春宮」。前經紀人崩潰表示，當時他們身處密閉空間無法逃離，被迫在視覺與聽覺上忍受極大痛苦，甚至因朴娜勑在過程中不斷踢踹駕駛座椅背，差點引發重大交通事故。目前前經紀人已向勞動廳提交申訴書，指控其涉嫌職場霸凌與性騷擾。