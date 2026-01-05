我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin曾登上《看板人物》聊家庭、夢想。（圖／翻攝自YouTube TVBS）

A-Lin去年在台東跨年晚會上展現幽默口才，許多網友笑說她是被歌手耽誤的主持人，而她過去曾在節目《看板人物》中聊到家庭背景，爸爸希望她能當警察，無奈她對唱歌非常有興趣，後來甚至到中國發展，還把一家人帶上《我是歌手》舞台，A-Lin笑說爸爸因為太緊張在後台已經偷喝兩杯了。A-Lin之前到中國參加選秀節目《我是歌手》展現歌喉，第9集中把媽媽、爸爸還有幾位親戚一起帶上舞台，爸媽一開口全場起雞皮，不敢相信他們竟然一家人都這麼會唱，A-Lin笑說媽媽很緊張，在聽到登台之後「咚咚、咚咚」的聲音，還以為是自己心跳太大聲沒吃血壓藥，爸爸則是在後台偷喝威士忌壯膽，把主持人方念華逗樂。事實上，A-Lin出身警察世家，爺爺和爸爸都是警察，哥哥因為喜歡電腦，姊姊熱愛美髮，都沒有想當警察的意思，爸爸就把希望寄託在她身上，希望能將這個職業再傳承下去，還跟她說女警拿槍很帥，結果A-Lin隨手拿起麥克風說，「你不覺得我拿麥克風更帥嗎！」但A-Lin的爸爸認為，唱歌當興趣就可以，沒有非得一定要當歌手，不過後來看到女兒的堅持，也因為愛而從反對轉為堅持。A-Lin也認為，唱歌技巧是來自最深沉的感動，並不是飆高音、嘶吼，「最終要感動自己，才可以感動別人。」