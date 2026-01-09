蔡依林 的《PLEASURE》巡迴演唱會是極致的聽覺、視覺美學饗宴。雖然遭歌手梁曉珺拍片質疑演唱會內容，引發不小風波，但負責此次巡演戲偶設計的頂尖創意團隊，今（9）日對外公開了舞台上那些標誌性神獸的製造過程，由蔡依林官方後援會在微博分享一系列幕後照片，揭開了長達30公尺的巨蟒、高達7公尺的公牛，是如何從設計圖紙與工廠車間一步步走向舞台，成為震撼萬人的巨物。
30公尺機械巨蟒背後 精密機關與藝術雕塑的結合
從曝光的照片可以看出，30公尺巨蟒是機械工程與藝術雕塑的結合。蛇頭從灰模粗胚的細緻雕琢，後期手工上色、繪製出逼真鱗片光澤，每一步驟都有繁複工序。內部的精密構造是透過特製的機械底盤與支架支撐，使其具備靈活的動態機能。照片中可見工作人員直接站立於蛇頭之上進行測試，證明其結構能穩固地支撐表演者，有極高水準的工藝技術。
7公尺神話公牛 人力操控與手繪質感的極致
另一位舞台上的龐然大物慶典公牛的製作過程同樣讓人嘆為觀止。根據設計藍圖與現場實物對比，公牛高達7公尺、身長約8公尺，在工廠進行充氣測試時，巨大的身軀讓腳下的工作人員顯得格外渺小。
雖然主體是龐大的充氣結構，但製作團隊卻未忽略任何細節。藝術家們架著梯子，以手工噴繪的方式在表面繪製出仿若藤編與木質的紋理，賦予了它古老而神祕的質感。設計圖也揭示巨蟒和公牛運作的方式，原來都需要多位操偶師和推動者在底部協同合作，才能賦予它們生命力。
幕後團隊的職人精神 神獸都是手工打造
從素模到成品，從機械測試到紋理繪製，這些珍貴的紀錄影像見證了無數工匠與藝術家的心血。正是這些幕後團隊以手工打造，將Jolin腦海中的奇幻世界，一比一地搬到了現實舞台上，讓觀眾得以身歷其境。蔡依林官方後援會也在微博上表示：「感謝每一個充滿想像力的藝術家，為我們共同打造出這樣一個天馬行空的人間樂園。」
資料來源：蔡依林官方後援會微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
從曝光的照片可以看出，30公尺巨蟒是機械工程與藝術雕塑的結合。蛇頭從灰模粗胚的細緻雕琢，後期手工上色、繪製出逼真鱗片光澤，每一步驟都有繁複工序。內部的精密構造是透過特製的機械底盤與支架支撐，使其具備靈活的動態機能。照片中可見工作人員直接站立於蛇頭之上進行測試，證明其結構能穩固地支撐表演者，有極高水準的工藝技術。
另一位舞台上的龐然大物慶典公牛的製作過程同樣讓人嘆為觀止。根據設計藍圖與現場實物對比，公牛高達7公尺、身長約8公尺，在工廠進行充氣測試時，巨大的身軀讓腳下的工作人員顯得格外渺小。
雖然主體是龐大的充氣結構，但製作團隊卻未忽略任何細節。藝術家們架著梯子，以手工噴繪的方式在表面繪製出仿若藤編與木質的紋理，賦予了它古老而神祕的質感。設計圖也揭示巨蟒和公牛運作的方式，原來都需要多位操偶師和推動者在底部協同合作，才能賦予它們生命力。
從素模到成品，從機械測試到紋理繪製，這些珍貴的紀錄影像見證了無數工匠與藝術家的心血。正是這些幕後團隊以手工打造，將Jolin腦海中的奇幻世界，一比一地搬到了現實舞台上，讓觀眾得以身歷其境。蔡依林官方後援會也在微博上表示：「感謝每一個充滿想像力的藝術家，為我們共同打造出這樣一個天馬行空的人間樂園。」