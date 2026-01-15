我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin老公黃甘霖（如圖）已經從球員轉當教練。（圖／記者葉政勳攝）

▲Andy老師上傳影片分享自己戒菸的心路歷程。（圖／Andy老師YouTube）

▲《康熙來了》播畢至今滿10週年，主持人蔡康永昨日坦言自己其實大部分集數都沒看過。（圖／記者葉政勳攝）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（15）日的娛樂新聞重點搶先看，「天生歌姬」A-Lin傳出明年初將進攻大巨蛋，身邊友人則爆料她與老公黃甘霖的婚姻現況，沒有離婚但各過各的。Andy老師證實自己動了鼻中膈彎曲手術，更因健康亮紅燈，澈底戒掉10年菸癮。昨晚是節目《康熙來了》最後一集播出的10週年紀念日，主持人蔡康永坦言：「其實大部分集數我都沒看過」。金曲歌后A-Lin（黃麗玲）與球星老公黃甘霖結婚19年，因長期鮮少同框且領獎感言未提丈夫，屢傳婚變。據《鏡週刊》報導，A-Lin經紀人及身邊友人都說兩人還沒有離婚，僅因生活圈不同才少合體。而A-Lin日前在台東跨年晚會的幽默表現讓她再度翻紅，人氣橫掃社群，更傳出她已瞄準台北大巨蛋，最快將於明年初開唱，登上事業新巔峰。YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後風波不斷，日前他拍片宣布成功挑戰19天戒菸，他坦承自己菸齡長達10年，近期因感冒久病不癒，驚覺健康亮紅燈，遂求助戒菸門診，並接受鼻中膈彎曲手術，以澈底根治呼吸道問題。Andy老師在影片中透露，自己雖歷經焦慮、心跳加速等嚴重戒斷症狀，但在家人與意志力的支撐下，最終成功戒菸。經典節目《康熙來了》播畢至今滿10週年，主持人蔡康永昨日深夜感性發文，回憶最後一集錄影，曾創下他主持生涯「哭最慘」的紀錄，他更坦言：「聽說很多人一直不願意看最後一集，我也沒看過，其實大部分集數我都沒看過」，讓粉絲相當訝異。蔡康永也笑說，如今身為純觀眾的他，看著別人的節目也會深受觸動，同時也因此慶幸《康熙來了》曾陪伴過大家。