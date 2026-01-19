我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁小龍是一代知名武打演員，曾演多個經典角色。（圖／@毒舌電影）

▲Ella砸重金向華研買15首歌曲的詞曲版權，只為了在演唱會上重現S.H.E的經典好歌。（圖／陳嘉樺Ella臉書）

▲▼謝金燕解釋自己不是鼻子黑掉，而是畫了曬傷妝加上雀斑。（圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（19）日的娛樂新聞重點搶先看，港星梁小龍因在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」而爆紅，他14日離世後，昨晚抖音帳號突然發文留言下遺言逼哭影迷。S.H.E的Ella近期正在舉行「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，傳出向前東家華研唱片買了15首S.H.E時期歌曲的詞曲版權，只為重現經典。51歲凍齡電音女神謝金燕近日因妝容問題，遭網友酸「鼻子黑掉了」，她因此霸氣留言反嗆對方。靠「火雲邪神」一角爆紅的資深武打巨星梁小龍14日過世，享壽77歲，噩耗昨日才曝光，大批影迷、演藝圈好友不捨哀悼。他的抖音帳號則在昨晚突然發文，寫下道別字句：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了」，落款日期正是1月14日。這應該是他的關門弟子幫他發布的最後遺言，讓許多影迷看哭。Ella（陳嘉樺）近期舉辦個人巡演，據《鏡週刊》報導，她特別向舊東家華研購入15首S.H.E時期的金曲詞曲版權，只為了在演唱會上帶大家重溫經典；現場音樂還保留了Selina與Hebe的歌聲，讓台下粉絲感動萬分。雖然因未購得「重製版權」而無法重新編曲，但也展現了她對團體時光的尊重和對版權的重視，提前買下就是怕事後再因此與華研起糾紛。51歲電音女神謝金燕保養得宜，近日分享表演影片卻被網友酸「鼻子黑掉」、質疑整型或是妝容有問題。對此，她親自留言回應酸民：「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦」，霸氣反擊。還有粉絲笑說她的態度「很派」（很兇），謝金燕不願傷了與粉絲的感情，還補充回應：「後面有加個鬼臉（表情符號），應該有緩和一點」。