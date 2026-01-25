我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賽後他更與前東家老闆庫班（Mark Cuban）（中）熱情擁抱，現場達拉斯球迷也大方為這位昔日英雄送上「MVP」的呼聲，場面極其動人。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）今（25）日重返達拉斯客場，儘管身披紫金戰袍「弒舊主」豪取33分準大三元，但賽後最受關注的卻是他「身體太誠實」的搞笑插曲。唐西奇自爆，半場休息時因太過習慣，差點直接走進獨行俠更衣室，鬧出大烏龍。重返效力多年的主場，唐西奇在中場時差點走進自己曾經最熟悉的主場休息室。賽後他笑著對記者承認：「今天確實做了迷糊事，中場休息我差點又走進獨行俠的球員通道，完全忘了客隊更衣室在球場另一頭。」美媒也捕捉到他轉身走向舊主休息室的瞬間，足見這座城市在他心中的份量。唐西奇感性表示，達拉斯對他而言就像家一樣特別，「每次回來我都很高興，這感覺就像當年我離開斯洛維尼亞去馬德里一樣。」賽後他更與前東家老闆庫班（Mark Cuban）熱情擁抱，現場達拉斯球迷也大方為這位昔日英雄送上「MVP」的呼聲，場面極其動人。場下溫馨歸溫馨，唐西奇一上場便展現殺手本色。首節他就火力全開解鎖生涯第里程碑，年僅26歲330天的唐西奇，正式超越塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum），成為NBA歷史上達成此紀錄的最年輕球員。全場比賽唐西奇出賽39分鐘，繳出33分、8籃板、11助攻。此役過後，唐西奇轉隊後對陣獨行俠寫下4勝0敗的驚人戰績，且場均繳出33分、9籃板、10助攻「場均大三元」等級的數據，堪稱獨行俠殺手。儘管上半場一度領先14分，湖人在第三節卻集體斷線，單節14：35慘輸21分，一度落後達15分。關鍵第四節，唐西奇與詹姆斯（LeBron James）聯手反撲，回擊27：6的攻勢，最終以116：110逆轉獲勝。賽後被問到與詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）三人的配合，唐西奇自信表示：「我們當然能共存，今天里夫斯沒打，但等我們三人合體，我們會打出像末節那樣高侵略性的進攻，我們非常契合。」