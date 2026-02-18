我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女子天團BLACKPINK的4人組合已經深深印在全球粉絲的腦海中，但原來她們曾經可能是5人團。（圖／翻攝自BLACKPINK X）

▲BLACKPINK曾差點就是5人團，早在7年多前這張照片與相關內容就已被媒體報導，卻有網友近日才發現這件事而感到驚奇。（圖／翻攝自韓網）

▲i-dle薇娟（如圖）目前和i-dle其他成員一起發展，也有不錯的成績，彌補了沒能出道當BLACKPINK團員的遺憾。（圖／IG noodle.zip）

韓國女子天團BLACKPINK紅遍全球，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的組合已經深深印在粉絲的腦海中，很少人能想到原來她們差點就會是5人團，而那個沒有跟著成團的第5人，正是人氣也很夯的女團i-dle中的主唱薇娟。雖然早在i-dle出道的2018年，已經有相關新聞出現，有網友直到最近才發現這件事，還是忍不住發出讚嘆：原來舒華的隊友待過YG娛樂。薇娟有著亮眼的外表，歌聲又甜美，在i-dle演出時展現的實力頗受到稱讚。而她曾經是YG娛樂的練習生，所屬團體之後獲選出道的就是今日紅透半邊天的BLACKPINK，她曾差點也是其中一員。早在7年多前、她以i-dle成員的身分出道時，就有過去和Rosé、Lisa、Jisoo、Jennie的5人合照流傳在網路上，媒體那時就報導過她差點是BLACKPINK第5位成員，直到換了公司才和別人組團出道。由於i-dle比BLACKPINK晚了快兩年才出道，當時很多人好奇薇娟心裡怎麼想？有媒體稱BLACKPINK原先成員人數會更多，後來YG改變策略，先推出4人女團，薇娟覺得出道無望，才會退出該公司，並更加精進自身的演藝實力後，成功轉進Cube娛樂，獲選為i-dle的一員，仍然實現了成為偶像的心願，因此應不至於太過遺憾。就算無緣再跟Jisoo、Lisa、Jennie、Rosé當隊友，能與舒華、Minnie、雨琦、小娟等一起組成i-dle出道，也算是很讓人艷羨的發展。雖然仍有BLACKPINK的粉絲認為，比起4位出道成員，薇娟的實力稍有不及，如果硬要擺進來，也不見得能扛得起來，但現在彼此各自在自身的團體內發光，未嘗不是更適合她的結果。