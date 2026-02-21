我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人隊迎來核心唐西奇（Luka Dončić）傷癒復出，與詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）三巨頭合體出擊，最終以125：122險勝快艇。（圖／美聯社／達志影像）

全明星賽後的洛杉磯內戰，依然如預期般火星四濺。湖人在主場迎回核心唐西奇（Luka Doncic）後，憑藉上半場接近「神蹟」的七成命中率，最終以125：122險勝殘陣快艇，奪回西區第五。然而，這場勝利對湖人而言與其說是宰制，不如說是「驚險過關」，終場前8秒的致命失誤與防守端崩盤的風險，依舊是這支紫金軍團爭冠路上的陰影。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）此役排出了唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）、史馬特（Marcus Smart）、詹姆斯（LeBron James）與艾頓（Deandre Ayton）「完全體」先發陣容，唐西奇的歸隊徹底活化了球隊進攻。首節唐西奇便展現宰制力，單節8投6中、狂轟17分，聯手外線手感熱燙的里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯，幫助湖人單節轟下41分。唐西奇全場繳出 38 分、11助攻的滿分成績單，多次在快艇反撲時命中關鍵球，證明了他是目前這支湖人隊真正的戰術核心。里夫斯同樣繳出「滿分」答卷，他以極高效率攻下29分，成為球隊中段最依賴的得分點。兩人合力扛起了球隊進攻體系，讓湖人在高強度的進攻大戰中保有領先。41歲的詹姆斯在今晚再次寫下多項史詩級紀錄。他此役收穫13分、11助攻，不僅達成連續5場「得分+助攻」雙十，更在防守籃板數上超越名將帕里什（Robert Parish）升至歷史第五。然而，這場紀錄之夜險些因終場前8秒的發球失誤蒙上陰影，詹姆斯的發球被巴圖姆（Nicolas Batum）抄截，若非後者追平三分失手，詹姆斯恐從英雄淪為罪人。這也反映出湖人在末節處理關鍵球時，對這位老將體能下降後的專注度仍需更謹慎的保護。儘管贏球，湖人的防守表現卻難以令人滿意。首發中鋒艾頓在場上的表現堪稱低迷，面對年邁的洛佩斯（Brook Lopez）竟然在禁區對位中完全處於下風，護框與卡位侵略性蕩然無存。數據顯示，湖人三巨頭在場時，前場籃板率竟是聯盟墊底，這種內線疲軟導致快艇即便缺少哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac），仍能頻繁發動反擊。此外，總教練雷迪克（JJ Redick）在第3節快艇打出21：4進攻高潮時未能及時喊出暫停。這種臨場應變的缺失，即使例行賽在三巨頭「進攻萬花筒」的庇護下無傷大雅，不過在未來高強度的季後賽中極可能成為遭對手痛擊的弱點。快艇雖然吞敗，但韌性令人側目。雷納德（Kawhi Leonard）在首節沈寂後，次節單節狂轟19分展現巨星本色，若非末節因左腳踝酸痛提前退賽，勝負都還很難說。此外，剛加入快艇的小將馬圖林（Bennedict Mathurin）展現了全能的持球衝擊力，全場26分的進攻火力極大提升了快艇的競爭力。快艇目前最大的隱憂仍是核心傷病與球員間的化學反應，正如雷納德賽前所言，賽季僅剩四分之一，留給快艇磨合的時間確實不多了。這場「同城大戰」揭示了洛城兩強的現狀：湖人進攻華麗但底盤不穩，快艇韌性十足卻受限於天花板。