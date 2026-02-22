我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《我猜我猜我猜猜猜》曾是中視非常熱門的綜藝節目，也有很多學生觀眾到場參加，更挖掘出不少明日之星。（圖／摘自中視經典綜藝 YT）

▲王淨（右）在《功夫》的對白中提到《我猜我猜我猜猜猜》，竟意外引發不同世代觀眾的不同反應。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》的時代背景設定在1999年，編導九把刀在一些細節上有暗示這個年分，只是沒有明白點出來。（圖／麻吉砥加提供）

時代的眼淚又一滴！王淨在九把刀年度賀歲新片《功夫》中，為了逼迫戴立忍收自己為徒，稱如果他不答應，就會去把他會武功的事情告訴學校、告訴老師、告訴警察、告訴《我猜》，結果真的有觀眾表示不知道《我猜》是什麼，聽得該片另一位主角柯震東發文感嘆：「知道我猜已經變成一個老人的象徵了嗎….」還跟九把刀在映後活動解釋：「當年《我猜我猜我猜猜猜》是個非常紅的節目。」《功夫》中提到《我猜我猜我猜猜猜》，喚起不少觀眾的回憶，這節目從1996年11月2日開播，一直到2011年3月4日才播出最後一集，應該現在大學以上的觀眾都還會有印象。柯震東和九把刀跑映後時，聽聞26歲的朱軒洋對《我猜》沒什麼了解，都不敢置信，柯震東癌解釋有很多當紅藝人從《我猜》裡出來，若有深意的說道：「你們最愛的『陽光』的女主角，就是從那邊出來的。」只的正是陳意涵。《我猜我猜我猜猜猜》前後共有龍劭華、吳宗憲與庾澄慶等3任男主持，分別搭配不同的女主持人，也是在吳宗憲時期的〈人不可貌相〉單元，挖掘出了一堆明日之星，像是「捷運美少女」林依晨、「夢幻國中美少女」夏于喬、「無厘頭美少女」田馥甄與賴雅妍等。陳意涵是「超迷人!!漫畫美少女」這一集，同樣有演《陽光女子合唱團》的安心亞則是出自「不思議!醜女大翻身」。九把刀解釋《功夫》的時代背景設定在1999年，所以王淨在對白裡提到《我猜》也是符合設定的安排。有觀眾留言表示，聽到《我猜》就狂笑，認為《我猜》的符號普及度相當於《康熙來了》，但也有人不敢相信現在的觀眾已經有人不知道什麼是《我猜》，也難怪柯震東要感嘆，知道《我猜》是不是也變成長輩的象徵了？