我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊能靜（右）身上的白色大衣，忘記剪吊牌，她一面往前走，吊牌就在大衣的左下方晃來晃去。（圖／摘自微博）

▲伊能靜（左）與秦昊（右）。一起回他的瀋陽家鄉過春節，走在街上仍然受到注目。（圖／摘自微博）

57歲的伊能靜近日與小10歲的老公秦昊回他家鄉瀋陽過春節，兩人手牽手逛大街，看似感情甜蜜、恩愛，眼尖的網友卻瞧出有哪裡不對勁：原來伊能靜身上穿的白色大衣，吊牌都沒剪掉，她一路走吊牌就一路晃，不但有點糗，還因此上了微博熱搜，成為各方議論的話題。更有人虧她道：「這是打完穿完就要退掉嗎？」伊能靜今年除夕才在中國央視春晚的「寶島戀歌」組曲節目演出，在兩岸引起不同的迴響，而她陪著秦昊到瀋陽度過剩下的幾天年假，大年初五兩人一起出門逛街，她的白色長大衣相當搶眼，可是也許過於醒目，才會被發現她竟沒有把吊牌剪掉，網友忍不住發文調侃，大家不確定她是忘了還是故意不剪掉，因而有人問道：「明星也需要省這個錢喔？」有疑似在場的人解釋，伊能靜和秦昊似乎是在拍攝一些畫面，若是工作上的需要，那可能服裝是去特別借來的，沒剪下吊牌就代表拍攝完畢後，大衣還是要歸還。也有網友認為她穿著沒剪吊牌的大衣逛大街，確實是有點尷尬，但猜想她都穿出門了，不至於還會退掉吧？有的網友分享個人經驗，表示為了確認是否適合自己穿，會先不剪掉吊牌，待穿出門確定滿意、合身，再把吊牌剪掉，否則要是留著吊牌，在退換貨的期限內都可以拿去退還。也有網友打趣形容：「這是一種新的時尚嗎？」對於伊能靜的特別舉動，很難視若無睹。