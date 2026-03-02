我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊昨日（1）日於日本宮崎SOKKEN球場展開官方練習日。隨著林昱珉、李灝宇、費爾柴德（Stuart Fairchild）等旅美球星全數報到，中華隊正式宣告進入30人「完全體」狀態。另一方面，中華男籃在2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段，交手中國隊，在陳盈駿與林庭謙合砍48分的強大火力帶領下，一度領先達11分，可惜末節在體力下滑與犯規壓力下，最終以93：100遺憾遭中國隊逆轉。昨日宮崎陽光普照，中華隊把握絕佳天氣進行守備與打擊訓練。萬眾矚目的台美混血球星「費仔」費爾柴德首度換上藍色「CT」戰袍，在打擊練習中大秀「大聯盟級」力量，多次輕鬆將球送出牆外，甚至一球直接擊中中外野計分板，驚人的揮棒爆發力讓在場媒體與隊友讚嘆不已。旅美左投林昱珉、林維恩也已逐漸克服長途飛行疲勞正式投入訓練。林昱珉透露，休賽季特別增重5公斤提升肌肉量，目前實戰變化球手感良好，目標就是全力幫助中華隊衝破首輪。而小將林維恩則展現初生之犢不畏虎的氣勢，霸氣宣稱，「看到誰就打，不用怕！」旅美強打李灝宇在打擊練習中展現「台灣怪力男」本色，不僅頻頻開轟，一顆界外球更直接「打爆」場邊護欄，令一旁的林昱珉笑喊「要賠錢了」。總教練曾豪駒表示，李灝宇將被定位在二壘，預計與游擊手鄭宗哲重現當年U18世界盃的黃金二游陣容。中華隊將於今日迎來首場官辦熱身賽，對手是日職勁旅歐力士猛牛隊二軍。曾豪駒總教練宣布由旅日小將張峻瑋先發，採取牛棚車輪戰模式讓投手群找回比賽節奏。打線部分則會以正賽陣容為主，費爾柴德與李灝宇均會上場演練。雖然當地氣象預報今日降雨機率高達80%，大會工作人員已在昨日訓練後迅速出動大帆布覆蓋內野黑土區，嚴陣以待。由於該球場排水系統完善且預報雨量不大，如雨勢轉小，比賽仍有機會準時開打。另一方面，中華男籃在世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段交手中國隊，比賽雙方戰情膠著，中華隊開賽由歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）主宰禁區，搭配陳盈駿與林庭謙的穿針引線。次節結束前，精神領袖劉錚飆進一記驚豔全場的超遠三分球，幫助中華隊半場以51：50反超。易籃再戰後，中華隊攻勢更為凌厲，陳盈駿、林庭謙先後投進外線，反擊一波8：0攻勢，領先優勢一度擴大至11分，並帶著6分領先進入決勝節。陳盈駿全場狂砍26分、4助攻，林庭謙貢獻22分，高柏鎧則繳出19分、11籃板的「雙十」表現，團隊整體發揮可圈可點。進入末節，中國隊展現老牌勁旅的韌性，靠著趙繼偉的關鍵三分與胡金秋在籃下製造犯規，在最後5分鐘完成逆轉。賽後陳盈駿坦言，「這場比賽非常可惜，因為大家準備了非常多。但我們整場打得非常好，大家打得很自信，展現出應有的節奏。」儘管遺憾收場，他仍給予隊友極高讚賞。此役另一焦點在於中華隊主控陳盈駿與中國隊主帥郭士強的「師徒對決」。郭士強賽後感性表示，過去在廣州龍獅與陳盈駿共事4年，親眼見證他的成長，對昔日子弟兵的表現感到自豪，並祝福他未來發展順利。而中國隊老將趙繼偉也坦言，這場勝利是從「懸崖邊」拉回來的，深刻感受到中華隊帶來的巨大挑戰。中華隊在第二階段以1勝3敗收尾，目前排名小組墊底。